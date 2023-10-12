Kia EV4 konsepti ortaya çıktı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:34

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:34

Kia yeni bir alana adım attı ve EV4 Concept ile tamamen elektrikli bir sedan için planlarını açıkladı. EV4'ün üretime hazır versiyonunun 2025 yılına kadar yollarda olması bekleniyor.

Her ne kadar bu sadece bir konsept olsa da, EV9 ve EV5 konseptlerinde olduğu gibi üretim EV4'ün de oldukça benzer görünmesi bekleniyor.

Kia, EV4'ün "tamamen yeni bir EV sedan tipi" olduğunu ve gövde stilinin dört kapılı sedan ve şık bir coupe-SUV dengesi olduğunu söylüyor.

İç mekan EV3 Concept ve EV9 Concept ile benzerlik gösteriyor. Minimalist tasarım genişlik izlenimi yaratmaya yardımcı oluyor ve ön yolcuların ayak boşluklarını ayıran bir orta konsol bulunmuyor. Gösterge paneline monte edilmiş devasa çift ekran, sürücüye rota planlama ve şarj etme yoluyla aracın verimliliğini artırma ve planlama gibi günlük işlevlerde yardımcı olan yapay zeka üretim teknolojisini kullanabilecek.

Benzer boyuttaki Ioniq 6, Kia EV6 ile aynı E-GMP mimarisini kullanıyor ve bunun EV4'ü desteklemesi bekleniyor. Her Ioniq 6'ya güç veren 77.4kWh batarya 544 kilometreye (km) kadar menzil sunuyor. Yeni güncellenen Model 3 Long Range'in bir şarjla 629 km gidebildiği göz önüne alındığında, EV4'ün güç aktarma organları, otomobil 2025'te piyasaya sürüldüğünde Ioniq 6'nın rakamlarını daha da iyileştirecek şekilde değiştirilebilir.