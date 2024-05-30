Audi RS4'ün yıldönümü için tek lastik partneri belli oldu

Pirelli, 'Audi RS 4-Avant Edition 25 Years' otomobili için Audi Sport'un tek lastik partneri oldu.

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Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:52
Audi RS4'ün yıldönümü için tek lastik partneri belli oldu
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şirket, Audi RS 4'ün yıl dönümü versiyonunda orijinal ekipman olarak 'Pirelli P Zero Corsa' ile Cyber teknolojisine sahip 'Pirelli Track Adrenaline' sistemiyle entegre edilen 'Pirelli P Zero Trofeo RS' lastiklerden oluşan özel pist kiti niteliğinde iki lastik seçeneği sunuyor.

Sportif sürüşe uygun 'P Zero Corsa' lastiklerde Pirelli'nin yarış için geliştirdiği teknolojilerden yararlanılıyor.

Islak zeminde yüksek yol tutuşu, konfor ve güvenlik sunan lastik, Audi RS 4 Avant Edition 25 Years otomobilini yollarda kullanmak için ideal ekipman oluyor.

Yeni' P Zero Trofeo RS' lastikler ise denge, strese direnç, kavrama ve tutarlılık özellikleriyle öne çıkıyor.

Audi RS 4 Avant Edition 25 Years için özel olarak geliştirilen lastik, lastiğin durumunu, sürüş koşullarını algılayan ve verileri akıllı telefonlara indirilebilen bir uygulama aracılığıyla sürücüye ileten Pirelli Cyber sensörleri içeriyor. GPS modülüyle birlikte Track Adrenaline sistemini oluşturan unsurlar, pist sürüşünde sanal mühendis işlevi görüyor.

Sürücüler, yanlarında bir yolcu varsa canlı izleme işlevini etkinleştirebiliyor. Bu işlev Formula 1'deki takım telsizi gibi sürücüye yardımcı olmak için anlık ve kısa mesajlar vererek lastikleri ısıtmayı veya pite girmeyi önerebiliyor.

Yeni lastikler ve Track Adrenaline kiti, Pirelli ile Audi'nin RS serisine yönelik işbirliğinde yeni bir sayfayı temsil ediyor.


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