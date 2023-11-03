Audi TT final sürümü roadster ile veda ediyor: Koleksiyonluk son modeller...

Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:04

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:04

Audi TT Final Edition, Goodwood Yeşili inci boya, Palomino Kahverengi iç mekan ve gri kumaş üstü açılabilir tavan özelliklerine sahip.

Final Edition modeli şu anda satışta. ABD'ye tanesi 68 bin 895 dolardan sadece 50 adet geleceği açıklandı.

Audi TT'nin 2023 model yılından sonra bir daha üretilmeyecek. Son envanter şu anda bayi lotlarında yeni sahiplerini bulmayı beklerken, Audi, TT'nin 1999'da başlayan üç nesillik serisinin ardından veda eden özel bir versiyonu tanıttı.

Sınırlı sayıda üretilen Audi TT Final Edition roadster, daha önce ilk nesilde sunulan muhteşem Goodwood Yeşili inci boyası ile dikkat çekiyor. Bu renk, orijinalinde olduğu gibi sayısız yüzeyde beyzbol dikişleriyle vurgulanan Palomino Kahverengi döşemeyle eşleşiyor. Her Final Edition roadster sadece bu güzel renk kombinasyonuna sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda her biri diğer modellerde sunulmayan özel olarak seçilmiş içeriğe sahip.

Kapı panellerinin bir kısmını ve orta konsolu Palomino kahverengi kaplayan deri paketinin yanı sıra, yolcular ayaklarını türünün tek örneği paspasların üzerine koyacak. Kabin ayrıca karbon-fiber süslemelerle dekore edilmiş ve direksiyon simidi kapağı ile gösterge paneli kapağı siyah deri ile kaplanmış.

TT'nin inci yeşili boyasını, adaptif amortisörlerle desteklenen gümüş renkli çok kollu 20 inç dövme jantlar tamamlıyor. Ön tampon, yan eteklerde ve arka tamponda yansıtılan mat gri vurgularla da süslenmiş.