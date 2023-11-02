Ford ve GM geri çekilirken Toyota gaza bastı: ABD'de 5 bin kişilik dev fabrika!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:37

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:37

Toyota, Aralık 2021'de Kuzey Karolina'da yeni bir elektrikli araç akü fabrikası kurmayı planladığını duyurmuştu.

İlk planlar 1,25 milyar dolarlık bir yatırım ve 1.750 kişilik istihdam yaratılmasını öngörüyordu. Toyota'nın en son yatırımı toplamda yaklaşık 13,9 milyar dolara ulaşıyor.

Toyota, son kararla 3 bin kişiye daha istihdam sağlayarak toplam istihdamı 5.000'in üzerine çıkaracağını söyledi. Toyota'ya göre Kuzey Karolina'daki EV akü tesisi Kuzey Amerika akü üretiminin "merkez üssü" olacak ve büyüklüğü ise yaklaşık 121 futbol sahasına denk olarak 7 milyon metrekarenin üzerine çıkacak.

Buna rağmen Toyota, elektrikliler (EV), hibrit elektrikliler (HEV) ve fişli hibrit elektrikliler de (PHEV) dahil olmak üzere "çok yollu yaklaşımını" sürdürmeyi planlıyor. Yatırım, toplamda 10 adet olmak üzere sekiz ekstra BEV ve PHEV batarya üretim hattını destekleyecek. Bu arada, HEV'lerde hâlâ dört batarya hattı bulunacak.

Üretim 2025 yılında aşamalı bir yaklaşımla başlayacak ve hatlar 2030 yılına kadar devreye girecek. Toyota, tamamen faaliyete geçtiğinde üretimin yıllık 30 GWh'nin üzerine çıkmasını bekliyor.

TOYOTA ARTIRIYOR DİĞERLERİ ERTELİYOR

Ford bu hafta başında elektrikli araç üretim kapasitesini artırmak için planlanan 12 milyar dolarlık yatırımı geri çekeceğini duyurdu. Otomobil üreticisi ayrıca F-150 Lightning'in üretildiği Michigan'daki Rouge EV fabrikasında üç vardiyadan birini azalttı.

General Motors, fiyatlandırmayı korumak için Equinox EV, Silverado RST EV ve GMC Sierra EV Denali üretimini erteleyeceğini söyledi.

Ford ve GM, ABD'de EV batarya üretimini erteleme planlarını açıkladı. Ford, Kentucky'deki fabrikasında üretimi geciktirirken GM, Tennessee Ultium Cells fabrikasının bu yılın sonuna kadar değil 2024'ün başlarında faaliyete geçeceğini söyledi.