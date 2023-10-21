Changan yeni elektrikli araçları için bir fabrika daha kuruyor

Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:43

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:43

Çinli otomobil üreticisi Changan, Tayland'daki fabrikası için Taylandlı yetkililerle sözleşme imzaladı. Nisan ayında duyurulan elektrikli ve hibrit otomobil üretim tesisinde sona gelindi.

Üretici, başlangıçta 100 bin yeni araç üretmek üzere tasarlanan üretim tesisine yaklaşık 240 milyon dolar yatırım yapacak. İkinci aşamada yıllık kapasitenin iki katına çıkarak 200 bin araca ulaşması planlanıyor.

Program ve araçlar hakkında ise henüz başka bir bilgi bulunmuyor.

Tayland'daki Changan fabrikasında üretilecek elektrikli ve hibrit araçlar ülkede satılacak ve Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Güney Afrika gibi diğer pazarlara ihraç edilecek.

Changan, 2022 yılında sattığı iki milyondan fazla araçla Çin'in dördüncü büyük otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. Changan şimdiye kadar Avrupa'da, Frankfurt'taki IAA 2011 dışında neredeyse hiç görünmediğinden, şirket bu bölgelerde daha az biliniyor.

Çin medyasına göreyse üretici araçlarını 60'tan fazla ülkede satıyor. Ayrıca şirketin 2030 yılına kadar denizaşırı pazarlara 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı da ifade ediliyor.