Elektrikli kamyonlarda seri üretim başladı: 64 tonluk devler artık hazır!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:26

Güncelleme: 21.10.2023 - 17:26

Scania, İsveç'in Södertalje kentinde bölgesel taşımacılık için BEV kamyonlarının seri üretimine başlıyor. İlk olarak Haziran 2022'de tanıtılan 64 tona kadar brüt araç ağırlığına sahip yeni elektrikli kamyonlar, Scania'nın yeni duyurusuna göre 270, 300, 330, 360 ve 400 kW'lık beş güç seviyesinde yeni elektrikli tahrik sistemlerine sahip olacak.

Scania'nın Södertalje'deki akü montaj tesisinde paketler halinde birleştirilecek olan Northvolt hücreli yeni aküler de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme alacak kamyonların ve 390 kilometreye kadar menzil sağladığı da açıklandı. Şarj gücünün ise 375 kW'a kadar çıktığı ifade edildi.

350 KİLOMETRE MENZİL

64 tona kadar kapasiteye sahip olan Scania'nın yeni elektrikli kamyonları hem kamyon hem de çekici olarak sunuluyor ve R serisi veya S serisi kabinlerle temin edilebiliyor.

Menzil, diğer faktörlerin yanı sıra ağırlık, çalışma, hava durumu ve sürüş tarzına bağlı olarak değişir, ancak üretici, altı bataryalı 27 tonluk bir şehir damperinin şarjlar arasında 350 km'ye kadar menzil sağlayabileceğini belirtiyor.

1 SAAT ŞARJLA 270 KİLOMETRE

Bir saatlik şarjla ise 270 km menzil gidilebileceğini vurguluyor.

130 kW'lık bir şarj cihazıylaysa bir saatte 120 km menzil elde edilebiliyor.

Haziran 2022'de sipariş almaya başlayan şirket geçen sürede oldukça fazla talep geldiğini açıkladı.

Scania, artık İsveç'in Södertalje kentinde, çeşitli kamyon uygulamaları için yeterli olan 400 veya 450 kW motor gücüne sahip R ve S kabinli kamyonların üretimine başlanacağını ifade etti.

Yeni e-kamyonlar ilk kez, müşterilere yüksek esneklik sağlamak için dört vitesli yukarıda belirtilen beş güç seviyesi seçeneğine sahip yeni EM C1-4 e-motorlara sahip olarak tasarlandı. Buna dayanarak Scania, "her müşteriyi akü sayısı ve güç seviyeleri açısından uygun olan tam yapılandırmaya yönlendirmek istediğini'' paylaştı.

Scania, kamyonlara güç sağlamak için yeni elektrikli araçlarda İsveçli üretici Northvolt'un CO2 ayak izinin sektörde geleneksel olarak kullanılan hücrelerin yalnızca üçte biri kadar olduğu söylenen hücrelerini kullanıyor.

'UZUN PİL ÖMRÜ'

Üretici ayrıca Northvolt hücrelerinin şarj özelliklerini de önemli bir güç olarak belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Diğer birçok akü paketinin aksine Scania'nın aküleri, kullanım ömürlerini etkilemeden SoC değerine bakılmaksızın (bataryanın ne kadar yüklü olduğu) yüzde 100'üne kadar tekrar tekrar şarj edilebilir.

Düz bir şarj eğrisine sahipler, yani neredeyse boşken olduğu gibi neredeyse doluyken de aynı oranda şarj oluyorlar.

Düz şarj eğrisi öngörülebilir şarj süreleri sağlarken, uzun pil ömrü de toplam sahip olma maliyetinin düşük olmasını sağlıyor."