Toyota'dan Tesla standardına şartlı onay: 'Belirli modellerde...'

Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:58

Güncelleme: 21.10.2023 - 16:58

Toyota, bataryalı elektrikli araçlarını (BEV) 2025'ten itibaren Kuzey Amerika Standardı (NACS) ile sunacak. Buna Lexus markasının elektrikli araçları da dahil. Bununla birlikte, tüm ürün yelpazesini Tesla fişi ile donatacaklarını belirten diğer otomobil üreticilerinin aksine Toyota, "NACS bağlantı noktalarını belirli Toyota ve Lexus BEV'lere dahil edeceğini" ifade etti.

Bu nedenle hangi modellerin yeni şarj sistemini alacağı belli değil. Ancak Toyota, "Toyota Motor Manufacturing Kentucky'de monte edilecek olan tamamen yeni, üç sıralı, bataryalı elektrikli Toyota SUV'un" bunlardan biri olacağını belirtti.

Ayrıca, CCS'li bir Toyota veya Lexus sahibi olan tüm müşteriler, bir adaptör aracılığıyla Tesla'nın Supercharger ağını kullanabilir. Otomobil üreticisi açıklamasında açıkça belirtmese de Toyota büyük olasılıkla NACS'li araçlara da adaptör tedarik edecek.

Sonuçta, Toyota ve Lexus uygulamaları aracılığıyla müşteriler, seviye 2 ve DC hızlı şarj cihazları da dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da 84 binden fazla şarj bağlantı noktasından oluşan kapsamlı bir şarj ağına erişebiliyor.

Kısa bir süre önce BMW, Hyundai, Kia ve Honda, elektrikli araçlarını 2025'ten itibaren Tesla'nın şarj teknolojisiyle sunacaklarını duyurdu.