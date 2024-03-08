Jeep'ten mart fırsatı: Renegade, Compass ve Avenger...

JEEP AVENGER

Şirketin ilk yüzde 100 elektrikli ve kendi segmentinde çok tercih edilen modellerinden Avenger, kampanya süresince 150 bin liraya varan takas desteğiyle satışa sunuluyor. 1 milyon 699 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışta olan Avenger için takas desteği yerine kredi kullanmayı tercih edenler 300 bin liraya kadar 12 ay vadeyle yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.