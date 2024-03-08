Jeep'ten mart fırsatı: Renegade, Compass ve Avenger...

Jeep, mart kampanyalarını başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca yeni bir Jeep sahibi olmak isteyenleri avantajlı finansman koşulları bekliyor.

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08 Mart 2024 Cuma, 13:00
Jeep'ten mart fırsatı: Renegade, Compass ve Avenger...

Şirket, kredi, nakit indirimi ve takas kampanyalarını güçlendirerek Renegade, Compass ve Avenger'daki fırsatları müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Jeep'ten mart fırsatı: Renegade, Compass ve Avenger...

JEEP AVENGER

Şirketin ilk yüzde 100 elektrikli ve kendi segmentinde çok tercih edilen modellerinden Avenger, kampanya süresince 150 bin liraya varan takas desteğiyle satışa sunuluyor. 1 milyon 699 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışta olan Avenger için takas desteği yerine kredi kullanmayı tercih edenler 300 bin liraya kadar 12 ay vadeyle yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.

Jeep'ten mart fırsatı: Renegade, Compass ve Avenger...

JEEP COMPASS

Hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarla sunulan Jeep Compass modelinde, marta özel fırsatlar kullanıcıları bekliyor. 2 milyon 137 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunulan Compass'ta, 200 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor.

Jeep'ten mart fırsatı: Renegade, Compass ve Avenger...

JEEP RENEGADE

Bu yıl, 10. yaşını kutlayan ve tanıtılmasından bu yana tüm dünyada 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edilen Renegade ise 1 milyon 710 bin 500 liradan satışa sunuluyor. Renegade satın almak isteyenler mart ayında 200 bin liraya kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi kullanabiliyor.

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