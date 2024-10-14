Avrupa’nın en önemli otomobil fuarlarından biri Paris’te 90. kez kapılarını açtı: Büyük gösteri başladı
Paris Otomobil Fuarı’nda Fransız markaların ağırlığı olsa da Audi, Ford, Skoda, BYD Leapmotor gibi markalar da ön plana çıkmaya çalışıyor.
RENAULT
Embleme adını verdiği konsept otomobille geleceğe yönelik alternatif enerji konusunda farklı bir yaklaşım sergiliyor. 160 kW gücünde motora sahip Embleme hem tam elektrikli hem de hidrojen yakıt hücreli bir model. Renault standındaki diğer önemli model ise 4 E-Tech oldu.
DACIA
Renault Group’un CMF-B platformu üzerinde yükselen Bigster ilk kez Paris’te sergileniyor. B sütununa kadar Duster ile aynı olan otomobil 4570 mm uzunluğu, 1710 mm yüksekliği ve 2700 mm’lik aks mesafesiyle Duster’dan daha büyük bir SUV.
AUDI
Elektrikli ve içten yanmalı motorlu model isimlerini yeniden düzenleyen Audi, Paris’te Porsche Macan’la aynı platforma sahip Q6 E-Tron’u sahneye çıkarırken yeni nesil Q5 ve A4’ün yerini alan yeni A5’i sergiliyor. Fuardaki diğer bir önemli model de A6 E-Tron.
BYD
BYD standının yıldızı Sealion 7 oldu. Hücreden gövdeye diye tanımlanan entegre batarya yapısına sahip olan elektrikli model 240 kW’a kadar şarj imkânı sunuyor.
CITROEN
Stellantis markalarından Citroen, yeni C3 Aircross’u sergiliyor. Smart Car adlı yeni platforma sahip olan araç yedi kişilik versiyona da sahip.
FORD
1970’lerin ünlü coupe modeli Capri’nin adını taşıyan coupe formlu crossover, Ford standının yıldızı oldu. VW’den alınan MEB platformunda yükselen Capri’nin 627 km menzil sunan versiyonu bulunuyor. Ford standında ayrıca elektrikli Explorer da sergileniyor.
KIA
Koreli markanın başarısına çok bel bağladığı yeni SUV’u EV3, Avrupa’da ilk kez görücüye çıktı. 600 km’ye kadar menzil sunan otomobil, EV9’u hatırlatan tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.
PEUGOT
Fuarda elektrikli modellerini ön plana çıkaran Peugoet, 408’in 210 HP gücünde, 453 km menzil sunan elektrikli versiyonunun yanı sıra 3008’in 700 km, 5008’in 688 km menzil sunan büyük bataryalı versiyonlarını sergiliyor.
SKODA
Elektrikli ürün gamını büyütmeye devam eden Skoda, C segmenti elektrikli SUV modeli Elroq’u sergiliyor.
LEAPMOTOR
Leapmotor’un standında yeni C SUV modeli B10’un dünya lansmanını yapıyor. Global pazar için tasarlanan ilk Leapmotor modeli olan D SUV C10 ve küçük otomobili T03’te sergiliyor.
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