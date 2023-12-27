Aynı arabayı 13 kişiye sattı: 73 milyonluk vurgunda yaşlılar ve engelliler hedef alındı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:03

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:03

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Federal savcılar, teslim edilmeyen bir satış planına dahil olmasından kaynaklanan posta ve telgraf dolandırıcılığı suçlamalarıyla bir adamı suçladılar. ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre, bu kişi 36 eyalette yaklaşık 120 kişiyi kapsayan satış işlemleri gerçekleştirmiş, ancak vadedilen araçları sıklıkla teslim etmemiş. İddia edilen kurbanların çoğu ise özel erişilebilirlik araçlarına ihtiyaç duyan kişiler olarak açıklandı. Dolandırıcılıkla suçlanan oto galerici ise 170 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Galericinin bu yolla 2,5 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği düşünülüyor. Bu mebla 73 milyon 500 bin Türk Lirası'na karşılık geliyor.

Söz konusu zanlının adı Edward Scott Rock olarak paylaşıldı. ABD Adalet Bakanlığı, zanlının dolandırıcılığı 2019-2023 yılları arasında Philadelphia'daki ikinci el araba bayisinden yürüttüğünü ifade etti.

PARAYI ALDI ARACI VERMEDİ

Bu süre zarfında, açık artırmada araç satın aldığı ve daha sonra bunları çevrimiçi olarak yeniden satış için listelediği bildirildi. Ancak, Rock'ın anlaşmayı imzaladıktan ve alıcıdan ödemeyi aldıktan sonra, araçları söz verdiği gibi teslim etmediği iddia ediliyor.

Özellikle bir örnekte, federal savcılar aynı 2017 Ford minibüsü 13 farklı müşteriye sattığını iddia etti.

Bir başka vakada, Boho Camper Vans'ın kurucu ortağı ve bir minibüs yaşamı savunucusu olan David Sodermann, Rock'tan iki farklı minibüs satın aldı ve ödeme olarak ona 25 bin dolar gönderdi. Aylar sonra minibüsler gelmeyince Sodermann parasını geri istedi.

Associated Press'e konuşan Sodemann, "Uzun süre büyük bir karmaşa yaşandı" dedi ve şu ardından şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman bir bahanesi vardı. Parayı FedEx ile geri gönderirken fotoğraflarını çekiyordu ama para hiçbir zaman postaya verilmedi. Hepsi büyük bir şovdu."

KURBANLARIN 3'TE 2'Sİ

Aynı raporda Rock'ın sonunda parayı iade ettiği, ancak bu sürecin yaklaşık iki yıl sürdüğü ve yasal müdahale gerektirdiği belirtiliyor. Sodermann ile aynı kaynaklara sahip olmayan alıcılar muhtemelen paralarını geri almakta daha büyük zorluklarla karşılaştı.

Adalet Bakanlığı'na göre Rock'ın kurbanlarının yaklaşık üçte ikisi ya "fiziksel veya hareket engelli kişiler, 65 yaş üstü kişiler ya da bu nüfuslara ulaşım hizmeti sağlayan işletmelerdi".

Galerici şu anda 170 yıla kadar hapis, beş yıl denetimli serbestlik, 2 milyon 750 bin dolar para cezası ile tazminatla yargılanıyor.