Beklenen tarih açıklandı: Togg'un yeni modeli geliyor
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yeni modelin ne zaman yola çıkacağını ve kasa tipi hakkında açıklamalarda bulundu.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, markanın beklenen yeni modeli hakkında açıklamada bulundu. Karakaş, sedan veya cross coupe olması planlanan modelin 2025 yılının başında yollarda olacağını aktardı.
T10X modelinin ilk teslimatlarını nisan ayında gerçekleştiren Togg, modelin toplam teslimat sayısının 5 bin 600'lü seviyelere ulaştığını da açıklamıştı.
Ekonomim'in aktardığına göre Karakaş, C segmentinde yer alacak yeni model hakkındaki hedeflerini açıkladı.
Gemlik’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Togg CEO’su, yeni bir binek model üzerinde çalışıldığını ifade etti. Rüzgâr direnci ve gençlerin tercihleri dikkate alınarak tasarlandığı belirtilen modelin sedan veya cross coupe olarak tasarlanabileceği de vurgulandı.
Yeni modelin tasarımının 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Aracın yollarda olacağı tarih için ise 2025 yılının ilk ayları işaret ediliyor.
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