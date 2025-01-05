Türkiye otomotiv pazarında Çin rüzgârı

05 Ocak 2025 Pazar

Türkiye otomotiv sektörü 2024 yılında yerli üretim ve Çinli modeller arasında çatışma ile zorlu bir yılı geride bıraktı.

Türkiye otomotiv pazarında yılın en önemli haberi hiç şüphesiz Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'ya fabrika açacağını açıklamasıydı.

BYD bu kararı almadan önce ise Türkiye'de Çin'den ithal edilecek araçlar için çeşitli düzenlemeler yapıldı ve gümrük vergileri artırılırken ithal araçların satılabilmesi için 7 bölgede 20 servis noktası açılması gibi kararlar da alındı.

Yılın son aylarına geldiğimizde ise BYD'nin kuracağı fabrika ile ek gümrük vergisinden ve diğer düzenlemelerden muaf olacağı açıklandı. Daha sonra 2 modeli satışta olan üretici 2 model daha getireceğini sılın son ayında ise satıştaki model sayısının 6'ya çıkacağını açıkladı.

Bugüne geldiğimizde ise BYD'den gelen son açıklamaların ışığında markanın son 32 günde 6 bin 591 adet araç sattığı görüldü.

BYD Türkiye, 15 Kasım'daki tanıtımının ardından, otuz iki günde 6 bin 591 adet otomobili müşterileriyle buluşturtuğunu paylaştı.

Tanırım sonrası satışa sunulan modellere gelen talebin ise 30 binin üzerinde olduğu belirtildi.

BYD Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde Sealion 7'yi pazara sunmaya hazırlandığı da öğrenildi.

2025 NASIL BAŞLADI?

2025'te otomotiv pazarını etkileyen iki karar ise dikkat çekti.

Bu kararlardan ilki engelli araç satışında yeni alınacak modelde en az yüzde 40 yerlilik oranı kullanılması ve 10 yıl boyunca ÖTV muafiyeti ile başka araç satın alınmaması ile Çin'den ithal edilen içten yanmalı motorlu ve hibrit (fişli hibrit hariç) modellerde ek verginin yüzde 40'tan 50'ye çıkarılması oldu.

ÖTV muafiyeti ile araç satılması sıfır otomobil satışlarının yaklaşık 3'te 1'ini oluşturuyor. Şimdi alınan karar ile buradaki model sayısı 10'a düştü.

Ek vergi kararı ise bardağı taşıran son damla olmaya aday. Çinli üreticiler için Türkiye'de tamam mı devam mı sorusunu gündeme getirecek bu kararın ardından Türkiye'de fabrika kurma düşüncesi olan bazı firmalar artık hızlı bir şekilde karar almak zorunda kalabilir.

Peki bu kararı birlikte okursak ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?

BYD'nin Türkiye'de üretime başlamadan ek vergiden muaf olması Türkiye'ye fabrika kuracağını açıklayan başka bir firmanın yüzde 40 yerlilik oranını karşılamasından muaf olmasına sebep olabilir mi?

İlerleyen günlerde 10 model 13'e çıkabilir mi?

ÖTV muafiyetli araç almadan önce hele ki 10 yıl kullanılacağını da hesaba katarsak bir süre daha beklemek gerekebilir.

Unutulmamalı ki hiç hesapta yokken Resmi Gazete'de yeni bir karar duyurulmasına artık alıştık ve fabrika kuracağını açıklayan firmalara bazı avantajlar sağlanıyor.

Ortaya çıkacak kazan kazan durumlarını beklemek ve halihazırdaki avantajlardan faydalanmaksa en iyisi.

Bir örnek verecek olursam BYD'nin Seal U DM-i modeli son yapılan hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesi ile önceki düzenlemeye göre yüzde 80 ÖTV'ye tabi olması gerekirken şu anda yalnızca yüzde 30 ÖTV'ye tabi. Yani bu yasa ile BYD'nin hibrit modeline yaklaşık 715 bin TL daha az vergi alınıyor.

Türkiye'ye yatırım yapması muhtemel Çinli markalardan araç almak isteyenler ve ÖTV muafiyetli araç alacaklar; son hibrit yasasından faydalananlar olduğu gibi bazı belirsizliklerin geçmesini de bekleyebilirler.