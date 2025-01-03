Otomotiv sektöründe neler bekleniyor? Elektrikli satışı, ÖTV muafiyeti ve daha fazlasını uzman isim yorumladı...

Yayınlanma: 03.01.2025 - 13:49

Güncelleme: 03.01.2025 - 13:50

Otomotiv sektörü 2024 yılını geride bıraktı. 2025 yılına ise Çin'de üretilen hibrit (fişli hibritler hariç) ve içten yanmalı motorlu araç ithalinde yüzde 40 ek verginin yüzde 50'ye çıkması ile hızlı başladı. Ayrıca yılın son günlerinde ise ÖTV muafiyetli engelli araç satışında yüzde 40 yerlilik ve 10 yıl olmadan başka araç satın alamama kuralları getirildi.

Otomotiv sektöründe son yaşanan gelişmeler ve nasıl bir yıl beklendiğini özel bir firmada Üst Düzey Yönetici Ersin Bakırdöğen'e sorduk.

Otomotiv sektöründe 2025 yılında yurtiçi satışların hangi seviyelerde olmasını öngörüyorsunuz?

E.B: ''Otomotiv piyasası, 2024 yılında sıfır otomobil satışını 1 milyonun üzerinde kapatarak yeni bir rekor kırdı. 2025 yılı için de bu sayının altına düşülmesini beklemiyorum. Avrupa pazarındaki satışların gerilemesi, Türkiye’ye daha fazla sıfır araç geleceğine işaret ediyor. 2025 yılında otomobil fiyatlarında artış beklense de kampanyaların daha çekişmeli olacağı ve pazarın daha agresif olmasını bekliyorum.''

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI

Elektrikli otomobil satışları bu yıl nasıl olur? Mevcut pazar payının üzerine çıkılır mı?

E.B: ''Vergi avantajı ile birlikte özellikle daha ulaşılabilir fiyatlarla yeni gelecek modeller elektrikli araçların satış sayısını artırarak pazar payını yükseltecektir.''

Çin'de üretilen içten yanmalı motorlu ve hibrit (fişli hibritler hariç) otomobillerden ithallat alınan ek vergi yüzde 40'dan yüzde 50'ye çıkarıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

E.B: ''Artan vergilerin markaları ülkeye yatırım yapma yönünde teşvik etmesini olumlu değerlendiriyoruz. Yüzde 40'tan 50'ye olan bu artış bazı firmalar için artık Türkiye'de tamam mı devam mı sorusunu gündeme getirecek. Bu yıl BYD'nin ardından yine bir Çinli üreticinin fabrika kararını duyacağımıza inanıyorum.''

ÖTV MUAFİYETİ

Engelli plakalı araçlar için getirilen yüzde 40 yerlilik zorunluluğu ve 10 yıl boyunca tekrar ÖTV muafiyeti ile sıfır araç alamama kararları ne anlama geliyor?

E.B: ''Engelli plakalı sıfır araç satışına getirilen yüzde 40 yerli olma zorunluluğu, yerli üreticiye destek açısından doğru bir karar.

Engelli araçlarını 10 yıl satamama konusu ise gerçek kullanıcılar için büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ancak daha önce 5 yıl olan sürenin sonunda aracı satıp başka bir sıfır araç almak kadar, alınan aracı yenilemek kolay olmayacak. Bu kararın, durumu suistimal edenlere karşı alındığını ve araç yenilemek için bazı olumsuzluklara sebep olsa da genel manada olumlu etkiler doğuracağını düşünüyorum.''