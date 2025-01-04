Peugeot'dan yeni yılda avantajlı kampanyalar...

Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:39

Güncelleme: 04.01.2025 - 17:39

Peugeot, ocak ayı kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Peugeot, SUV 2008, yeni SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308 ve sınıflarına yön veren hafif ticari araç modellerinde birbirinden avantajlı kredi seçenekleriyle 2025'in ilk ayında da Peugeot sahibi olmayı kolaylaştıran fırsatlarla öne çıkıyor.

Peugeot Türkiye, ileri teknolojileri ve sürüş keyfiyle dikkati çeken binek otomobil yelpazesinin yanı sıra verimliliği ve çok yönlülüğüyle öne çıkan ve yenilenen hafif ticari araç modellerine sahip olmayı yeni yılda da kolaylaştırıyor.

12 AY VADELİ 300 BİN TL

Ocak ayı boyunca sürecek avantajlı kredi teklifleri kapsamında yeni fastback SUV tasarımıyla dikkati çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, sadece tüzel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sürüş keyfini ileri seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor.

Yeni 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008, bireysel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıran Peugeot 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcıları bekliyor.

YÜZDE SIFIR FAİZ

Peugeot'nun kompakt segmentte yer alan ve sürüş dinamikleriyle ileri sürüş keyfi sunan fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen müşteriler, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Dikkati çeken sportif tasarımın yanı sıra yeni nesil "i-Cockpit" teknolojisiyle sürüş keyfini benzersiz bir deneyime dönüştüren ve segmentinin dışına taşan konfor özelliklerini kullanıcılarıyla buluşturan Peugeot'nun C segmentindeki hatchback temsilcisi yüzde 100 elektrikli E-308, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla ocak ayında da otomobil severleri Peugeot yetkili satıcılarına bekliyor.

Gelişmiş 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi ile performans konusunda rakiplerinden ayrışan, 7 koltuklu oturma düzeni ve gelişmiş Panoramik "i-Cockpit" teknolojisiyle sürüş keyfini başka bir seviyeye taşıyan yeni Peugeot 5008 ve yüzde 100 elektrikli yeni E-5008'de sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyelerinde 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli cazip kredi imkanı sunuluyor.

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

DİZEL RİFTER DA KAMPANYALI

Peugeot Türkiye, ocak ayında da yenilenen hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredili eşsiz teklifleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, segment sınırlarını aşan konfor ve sürüş keyfi sunan yeni Rifter’da 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Segmentinin yaratıcısı yeni Partner Van, 300 bin lira için 12 ay 0 faizli kredi, çok yönlülüğüyle dikkati çeken yeni Expert Traveller ve Expert Van 300 bin lira için 12 ay 0 faiz, büyük oyuncuların tercihi yeni Boxer Van modellerinde de 700 bin lira için 12 ay yüzde 2,49 faiz imkanı yer alıyor.