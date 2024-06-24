Binek ve hafif ticari araç parkı 20.66 milyona ulaştı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

Küresel eğilimler ve zorluklardan etkilenen Türkiye satış sonrası yenileme pazarının kapsamlı bir görünümünü ortaya koyan rapor, mevcut pazar büyüklüğünden büyüme tahminlerine, pazar dinamikleri ve eğilimlerinden pazarı etkileyen “mega trend”lere kadar pek çok konuyu masaya yatırıyor. Rapor sayesinde satış sonrası yenileme pazarının büyüklüğü ilk defa ölçülmüş oldu.

Türkiye araç parkının, 2018 yılında 4.24 milyon hafif ticari araç, 12.4 milyon da binek araçtan oluştuğunu belirleyen raporda, 2024 yılı itibarıyla bu rakamların 5.13 milyon hafif ticari araç ve 15.53 milyon binek araç olacak şekilde yükseldiği belirtiliyor. Satış sonrası yenileme pazarının binek araç ve hafif ticari araç kapsamında 2023 yılı geliri, 6.466 milyar dolar olarak kayda geçti. Rapora göre 2028 yılında bu büyüklüğün 7.877 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ağır ticari araç grubu da eklendiğinde satış sonrası yenileme pazarının geliri 8.85 milyar dolara ulaşıyor.

‘MOTİVASYONU HEDEFLEDİK’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, “Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden biri olan aynı zamanda ihracatta yadsınamaz bir paya sahip otomotiv satış sonrası sektörünün, bugüne kadar yurtiçi pazar büyüklüğünün ve pazardaki ürünlerin grup kırılımlarının resmi verilere dayandırılamıyor olması sektörümüzün en büyük eksikliği idi. Nihai sonucuna ulaştırdığımız bu pazar büyüklüğü analizi sayesinde gerek yerli yatırımcıların sektörel kararlarına gerçek verilere dayanarak yön verebilmesini gerekse de ülkemize yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcının Türkiye pazarının gerçek potansiyeline vâkıf olmasını ve bir anlamda yatırım için motive olmasını sağlamayı hedefledik” açıklamasında bulundu.

‘EK VERGİ FİYATLARDAKİ BASKIYI KALDIRACAK’

Yılın ilk beş aylık döneminde 480 bin adet seviyesinden kapanan sıfır kilometre otomotiv satışlarının haziran ayıyla birlikte 600 bin adet seviyesine çıkması bekleniyor. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüsamettin Yalçın, “Haziran ayında pazarın bayram tatiline karşın 100-120 bin adet seviyesinde kapanacağını öngörüyoruz. Haziran’da pazarda satılan araçların yüzde 26’sı yani her dört araçtan biri indirime girdi. Ayrıca 7 Temmuz’a kadar stoklardaki bazı araçların markalar tarafından eritilmesi için hazırlanan kampanyalar ve Çinli markaların 8 Temmuz sonrası fiyatlarını artıracağı gerçeği haziran satışlarını ciddi boyutta artırdı. Tüm bunlar düşünüldüğünde pazarın yılsonunda 1 milyon adedin üzerinde kapanacağını düşünüyoruz. Pazarın yüzde 30-35 düşmesi söz konusu olmayacaktır. İkinci el pazarı ise yılı yaklaşık 5 milyon adetle kapatacaktır” dedi.

2024’ün ikinci yarısının yoğunlukla sıfır kilometre araçlar için kampanyalar dönemi olacağını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Ek vergi kararı bugüne kadar Avrupalı rakiplerine göre daha düşük fiyattan araç satan Çinli markaların fiyatlarının yükselmesine neden olacak. Çinli markalar, fiyat stratejileriyle diğer markaların da fiyatlarını baskılıyordu. Fakat bu sefer Avrupalı markalar da fiyat artıracak; rekabette fiyat, satış gibi stratejiler ve dinamikler değişecek” diye konuştu.