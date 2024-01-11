BMW elektrikli araç satışlarında rekor artış: 2024 rotası da belli oldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:14

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:14

BMW Grup 2022 yılında, BMW ve Mini markalarına ait 215 bin 755 adet tamamen elektrikli araç satarak yüzde 107,7'lik bir büyüme kaydetti. O dönemde BMW markası 172 bin 1 adet bataryalı elektrikli araç sattı.

Ancak geçen yıl 330 bin 596 elektrikli BMW müşterilere teslim edildi. Bir önceki yıla göre yüzde 92,2 daha fazla artış görüldü. Tüm tahrik tiplerinde BMW markası yüzde 7,3'lük artış ile 2 milyon 253 bin 835 araç teslim etti. Elektrikli araç payını ise yüzde 14,7'ye çıkardı. Mini ve Rolls-Royce markaları da dahil olmak üzere BMW Grup, yüzde 6,5 artışla 376 bin 183'ü bataryalı elektrikli araç (BEV) olmak üzere 2 milyon 555 bin 341 araç teslim etti. Bu da yüzde 14,7'lik bir elektrikli araç payını temsil ediyor.

2024 yılı için BMW yüzde 20'lik bir elektrikli araç payı hedefliyor. Şirketin yeni otomobillerinin beşte biri tamamen elektrikli olacak. Bu rakam 2025 yılına kadar yüzde 25 olacak.

BMW AG'nin Müşteri, Marka ve Satıştan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Jochen Goller, "Tamamen elektrikli ürünlerimize yönelik yüksek talebin devam ettiğini görüyoruz ve güçlü, markalar arası ürün portföyümüze dayanarak 2024 yılında yarım milyondan fazla tamamen elektrikli araç satmayı bekliyoruz" dedi.

Üreticinin önden çekişli iX1'den i4 ve i5 iş modellerine ve i7 ve iX lüks otomobillere kadar markanın ana segmentlerini kapsayan 18 tamamen elektrikli model varyantından oluşan portföyü de buna katkıda bulundu.

BMW, münferit model serileri arasındaki dağılımı veya BEV satışlarının ilgili satış bölgeleri arasındaki dağılımını belirtmiyor. Basın bülteninde sadece "özellikle BMW iX1 ve BMW i4'ün ana satış faktörleri arasında yer aldığı" belirtiliyor. Bununla birlikte, i5 tüm yıl boyunca mevcut değildi ve BMW i5 Touring 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Mini'de ise 2023 yılı model değişimi ile karakterize edildi. "Eski" Mini Cooper SE, eski teknik verileriyle pazarda zor zamanlar geçirdi, özellikle de birçok müşteri muhtemelen eylül ayında yeni neslin prömiyerini bekliyordu. Mini Countryman crossover modeli de ilk kez bir BEV varyantı olarak sunulacağından (iX1'e benzer şekilde), 2024'teki büyüme muhtemelen önemli olacaktır. 2023 yılında, tamamen elektrikli Mini modellerinin satışları yüzde 3,5 artarak 45 bin 261 adete ulaştı.

Rolls-Royce Spectre'nin ilk örnekleri de 2023'ün dördüncü çeyreğinde müşterilere teslim edildi. Münih merkezli şirket halihazırda kaç adet elektrikli Rolls-Royce'un yollarda olduğunu belirtmiyor. Bilinen tek şey, elektrikli lüks coupe için sipariş birikiminin 2025 yılına kadar uzandığı.

BMW basın açıklamasında artık plug-in hibritlerden (PHEV) açıkça bahsetmiyor. Sadece Grubun toplam 566 bin 486 elektrikli araç teslim ettiği belirtiliyor. Bu rakamdan 376 bin 183 adet BEV çıkarıldığında 190 bin 303 adet plug-in hibrit araç elde ediliyor ki bu rakam bir önceki yıla göre daha az. BMW Grup 2022 yılında 218 bin 40 PHEV satmıştı.