BMW i5 xDrive40 mart ayında üretilmeye başlayacak: İşte teknik özellikleri ve fiyatı...

Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:19

Güncelleme: 10.02.2024 - 12:19

BMW, 2025 i5 elektrikli sedan serisine yeni bir çift motorlu, dört tekerlekten çekişli xDrive40 donanım ekliyor.

Yeni BMW i5 elektrikli lüks sedan yeterli güce sahip arkadan itişli eDrive40 ile güçlendirilmiş dört tekerlekten çekişli M60 arasında yeni bir versiyon daha sunacak. 2025 model yılından itibaren, i5'in yeni xDrive40 donanımının fiyat ve performans açısından bu boşluğu dolduracağı düşünülüyor.

BMW I5 XDRIVE40 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

593 beygirlik M60 xDrive'da olduğu gibi xDrive40'ın gücü de biri ön aksta diğeri arkada olmak üzere iki elektrik motorundan geliyor. Burada 389 beygir gücü ve 435 Nm tork üreten yeni modeli, tek bir elektrik motoru kullanarak arka tekerlekleri tahrik eden 335 beygirlik eDrive40'tan önemli ölçüde daha güçlü hale geliyor. BMW'ye göre xDrive40, 5,2 saniyede 100 km/sa hıza çıkabiliyor ve saatte 210 kilometrelik azami hız ile sınırlı.

Yeni model, şu anda satışta olan iki modelle aynı 84,3 kWh batarya paketine sahip olacak. BMW henüz xDrive40 için bir menzil tahmini vermese de eDrive40'ın 475 kilometre maksimum menzilinden ziyade M60'ın 410 kilometrelik menziline daha yakın olacağı düşünülüyor.

Yeni modelin üretimine mart ayında başlanması ve kısa bir süre sonra da satışa sunulması bekleniyor. xDrive40 donanımının fiyatı 71 bin 95 dolardan başlayacak.

BMW i5 FİYATLARI

Arkadan itişli BMW i5 eDrive40 218 beygir gücü ile yüzde 40 ÖTV alınarak Türkiye'de 3 milyon 879 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

4 tekerlekten çekişli BMW i5 M60 ise 601 beygir gücü ile yüzde 60 ÖTV alınarak Türkiye'de 6 milyon 338 bin 500 TL'den başlayan fiyatıyla satılıyor.

Yeni BMW xDrive40'ın Türkiye'de satışa sunulması durumunda güncel döviz kurları baz alındığında 5 milyon lira civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.