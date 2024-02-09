Mini o modelin üretimine son verdi: Yerini alacak modelin adı ve çıkış tarihi...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:00

Mini Clubman üretiminin durması, ilk olarak 1969 yılında tanıtılan ve 25 yıl arayla da olsa 55 yıl boyunca 1,1 milyon adet üretilen bir isim plakası için hattın sonunu işaret ediyor.

Otomobil üreticisi geçtiğimiz yıl Clubman'in Final Edition'ını piyasaya sürmüş ve 1969 adet üretmişti.

1 MİLYONDAN FAZLA CLUBMAN ÜRETİLDİ

Mini, bu yıl üretime girmesi beklenen ve Clubman'in yerini alacak bir crossover olan dört kapılı Aceman EV ile bir dizi yeni elektrikli model planlıyor.

Mini, planlandığı gibi bu hafta İngiltere'deki Oxford fabrikasında Clubman'in üretimine son verdi ve son örnek, fabrika çalışanlarının ve orijinal Clubman modelinin katıldığı bir törenle montaj hattından çıktı.

İsim plakasının kendisi 1969 yılında piyasaya sürülmüştü. Toplamda 55 yıl boyunca 1,1 milyondan fazla üretildi. Bunların yarısı ise otomobil üreticisinin İngiltere'deki Oxford fabrikasından çıktı.

MINI COUNTRYMAN HÂLÂ HAYATTA

Modelin kendisi, British Motor Corporation (BMC) tarafından çeşitli markalar altında üretilen temel Mini modelinin iki station wagon varyantından biri olarak geliştirildi. Bunlardan biri Morris Mini Traveller, diğeri ise Austin Seven Countryman'di. Countryman ismi yıllar sonra Mini'nin SUV modeli için yeniden canlandırıldı.

Mini'nin elektrikli planları kesinlikle yeni gövde stillerine sahip bir dizi model öngörüyor. Otomobil üreticisi aylar önce elektrikli Cooper ve Countryman'i piyasaya sürdü ve bu yıl içinde yeni bir Aceman modelini piyasaya sürecek.

KONSEPT İKİ YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Aceman'ın kendisi, bir yıl önce piyasaya sürülen harika Urbanaut konseptiyle birlikte 2022'de konsept formunda önizlendi ve revize edilmiş far şekli de dahil olmak üzere yeni Countryman modelinde gördüğümüz bazı stil ipuçlarını içeriyordu.

Dört kapılı Aceman, Cooper ile Countryman arasında yer alacak ve bir zamanlar Clubman'in bulunduğu yeri işgal edecek. Ancak bölünerek açılan kapılara sahip olmayacak.

Mini'nin ürün gamında Clubman'in yerini alması beklenen bu modelin yaklaşık 400 kilometrelik bir menzil ve tek ve çift motorlu düzen seçenekleri sunması bekleniyor. Aceman'ın bu bahar üretim formunda ortaya çıkması bekleniyor.

SADECE ELEKTRİKLİ OLACAK

Ancak yeni Cooper ve Countryman'in aksine fosil yakıtlı motorlu bir varyantı olmayacak.

Mini, Aceman'ın piyasaya sürülmesiyle ürün gamını tamamlamış olmayacak. Markanın ayrıca kısa bir süre sonra, belki 2025 veya 2026'da, 2021 Urbanaut konseptinin önizlemesini yaptığı küçük bir MPV olabilecek "küçük otomobil segmentinde yeni bir crossover modeli" tanıtması bekleniyor.

Plants Oxford ve Swindon CEO'su Markus Grüneisl, "Mini Clubman'i son 18 yılda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için Plants Oxford ve Swindon'da üretmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.