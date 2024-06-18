BMW M rozetlerini alt tampona taşıyor: Nedeni belli oldu!

Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:55

Güncelleme: 18.06.2024 - 16:55

Yeni M240i'nin ön panosunda M rozeti bulunmuyor.

BMW geleneksel olarak M rozetlerini performans modellerinin böbrek ızgaralarından birine takar.

Küresel M240i artık birkaç yıl önce tanıtılan Çin modeliyle eşleşiyor.

'İ' HARFİ AYRINTISI

Geçen hafta BMW, yenilenmiş bir iç mekan ve birkaç küçük dış değişiklikle 2025 2-Serisi'ni tanıttı. Şimdilik "i" harfinin korunmasının yanı sıra gözden kaçan bir ayrıntı, yeni M240i ve M240i xDrive modellerinin alt hava girişine bir M rozetinin yerleştirilmesi oldu.

Mevcut nesil M240i ilk piyasaya sürüldüğünde, önünde bir M rozeti yoktu. Ne de olsa 'gerçek' bir M otomobili değildi. Ancak BMW, X3 M40i ve X4 M40i de dahil olmak üzere M Performans modellerine yavaş yavaş M rozetleri eklemeye başladı, ancak geleneksel BMW M modellerinde olduğu gibi rozetler böbrek ızgarasına yerleştirildi. Yeni M240i'de durum böyle değil.

Dikkatli gözlemciler yeni 2-Serisi'nin ön tamponun tabanına doğru, alt ızgara alanına monte edilmiş bir M rozetine sahip olduğunu fark edeceklerdir. Rozet için garip bir konum ve böbrekte olması durumunda olduğu kadar göze çarpmıyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Rozetin neden bu kadar aşağıda olduğuna dair mantıklı bir açıklama, M240i'nin böbrek ızgaralarının kapatılıp açılabilen aktif çıtalara sahip olmasıdır. BMW rozeti oraya koymuş olsaydı, bu çıtaların önüne asmak zorunda kalacaktı. İlginç bir şekilde, otomobil üreticisi rozeti aslında bu alt konuma yerleştirdiğini çünkü son birkaç yıldır Çin pazarındaki M240i'de bu konumda olduğunu söyledi.

Bir şirket sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"M rozeti alt hava girişine monte edildi çünkü müşteri perspektifinden bakıldığında bu konumu dünya çapında standartlaştırmak istedik. (Çin'de M rozeti pazara sunulduğundan beri bu konumdaydı)"

2025 M2'de kullanılan M rozeti böbrek ızgaralarından birine sıkıca yapıştırılmış durumda. Alt ızgaraya bir M rozeti yerleştirmek, ucuz, satış sonrası M rozetleri ile donatılmış temel BMW modellerini hatırlatan biraz yapışkan görünüyor.