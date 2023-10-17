Citroen elektrikli e-C3 modelini resmen tanıttı
Citroen, yeni e-C3 modelini tanıttı. Yüzde 100 elektrikli otomobilin özellikleri açıklandı. Ayrıca yeni benzinli C3'ün de satışa sunulacağı ifade edildi.
Citroen B segmentinde deneyimli modeli C3'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu olarak adlandırılabilecek e-C3'ü tanıttı. 2002 yılında ilk nesli yola çıkan ve günümüze kadar 5 milyondan fazla satılan Citroen C3, dördüncü neslinde tamamen elektrikli e-C3 olarak hayat buldu.
TAMAMEN ELEKTRİKLİ ALTYAPI
Türkiye’de satış sunulacak model, WLTP döngüsünde 320 km’ye kadar sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketine sahip bulunuyor. Citroen'in yeni modeli 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olmasını sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğine de sahip. Citroen e-C3’e ek olarak, Citroen C3’ün 1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel ve 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonlarının da Türkiye’de satış sunulmasının planlandığı açıklandı.
CITROEN E-C3 DONANIMLARI
10,25 inçlik dokunmatik ekran, temel navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine sanal kısayollar aracılığıyla erişim sağlamak için akıllı telefon benzeri widget mimarisini de kullanıyor. Kablosuz Wi-Fi özelliği, akıllı telefon yansıtma ve Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlıyor.
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