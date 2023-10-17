Yeni Tesla Model 3 ortaya çıktı: Fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu
Tesla'nın güncellenmiş Model 3'ü ortaya çıktı. 677 km'ye kadar menzil sunan otomobilin fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu.
Tesla Model 3 sadece en popüler elektrikli otomobillerden biri değil, aynı zamanda en çok satan elektriklilerden biri.
TESLA MODEL 3 SÜRTÜNME KATSAYISI
Yeni makyajın getirdiği dış değişiklikler orijinal Model 3'e kıyasla oldukça ince ve Tesla aracın "şık, düzenli tasarım estetiğine sadık" kaldığı belirtiyor.
Ön kısımda daha ince farlar ve yeniden şekillendirilmiş bir tampon var.
Bu sayede sürtünme katsayısı 0.219'a düşüyor.
Bu katsayı bugüne kadarki Tesla'ların en düşüğü.
Arkada ise yeni C-şekilli farlar, bagaj kapağı boyunca 'Tesla' amblemi, sahte bir arka difüzör ve yeni bir tampon bulunuyor.
TESLA MODEL 3 RENK SEÇENEKLERİ
Aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni jant seçenekleri de mevcut bulunuyor.
İki donanım seviyesinde de 18 inçlik 'Photon' jantlar standart olarak sunulurken, 19 inçlik 'Nova' jantlar 1.500 sterlinlik bir fiyata sahip.
Her ikisi de 2.000 sterlin değerinde olan Ultra Kırmızı ve Stealth Gri olmak üzere iki yeni renk seçeneği de eklendi.
TESLA MODEL 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tesla her iki model için de bataryada herhangi bir değişiklik yapıldığını duyurmadı.
Ancak her iki Model 3 versiyonu da daha yüksek menzil değerlerine sahip.
Arkadan İtişli model 490 km'den 554 km'ye ulaşıyor. Model 3 Long Range ise 677 km menzil sunuyor.
Makyaj öncesi modellerde ise bu menzil 601 kilometreydi.
TESLA MODEL 3 0-100
0-100km/sa hızlanma süresi ise her iki model için de aynı kalırken arkadan itişli model 5,8 saniye, uzun menzilli model ise 4,2 saniye olarak açıklandı.
Daha hızlı bir 'Performans' varyantının, seriye geri dönmesi de bekleniyor.
TESLA MODEL 3 İÇ MEKÂN
Tesla, iç mekânın 'tamamen yeniden tasarlandığını' söylüyor, ancak giden modelin minimalist kabinine oldukça benziyor.
Ön ve arka koltuklar artık standart olarak havalandırmalı ve ısıtmalı, yeni direksiyon simidinde kollar yerine gösterge düğmeleri var, ayrıca ön panelde yeni ortam aydınlatması da bulunuyor.
TESLA MODEL 3 EKRAN
Devasa 15,4 inçlik merkezi dokunmatik ekran, daha ince bir çerçeve sayesinde daha fazla kullanılabilir alana sahip.
Arka yolcu klima kontrolü ve eğlence için sekiz inçlik yeni bir ekrandan faydalanılabiliyor. Ayrıca her iki ekran da kablosuz bilgi-eğlence güncellemelerinden yararlanabiliyor.
TESLA MODEL 3 YOL GÜRÜLTÜSÜ
Tesla, Model 3'ün önemli ölçüde azaltılmış yol gürültüsü ile geleceğini de iddia ediyor.
ABD'li markaya göre bunun bir kısmı 'yüksek uygulama seviyelerine' bağlı, ancak aynı zamanda her yerde akustik cam, geliştirilmiş süspansiyon burçları, contalar ve ekstra ses yalıtımı da makyajlı modele eklenmiş.
TESLA MODEL 3 FİYATI
2023 Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni Model 3, giriş seviyesi arka tekerlekten çekişli olarak 1 milyon 361 bin 659 Türk Lirası (TL) fiyatla (39 bin 990 sterlin) İngiltere'de satışa sunuldu. En yüksek menzilli versiyon ise olarak 1 milyon 752 bin 159 TL (49.990 sterlin) fiyatlık etikete sahip.
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