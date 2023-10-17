Yeni Tesla Model 3 ortaya çıktı: Fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu

TESLA MODEL 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tesla her iki model için de bataryada herhangi bir değişiklik yapıldığını duyurmadı.

Ancak her iki Model 3 versiyonu da daha yüksek menzil değerlerine sahip.

Arkadan İtişli model 490 km'den 554 km'ye ulaşıyor. Model 3 Long Range ise 677 km menzil sunuyor.

Makyaj öncesi modellerde ise bu menzil 601 kilometreydi.