Yeni elektrikli Volvo'nun fotoğrafları sızdı
Volvo'nun ilk MPV'si kasım ayında tanıtılmadan önce fotoğrafları internet ortamına sızdırıldı.
Yeni Volvo EM90'ın ilk fotoğrafları internette ortaya çıktı ve lüks elektrikli MPV'nin 12 Kasım'daki büyük tanıtımı için sürpriz bozuldu.
Görüntüler, bazı çok temel teknik ayrıntılarla birlikte, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından, her otomobilin orada satılabilmesi için geçmesi gereken homologasyon sürecinin bir parçası olarak yayımlandı.
Görüşe yardımcı olmak için A sütunlarındaki oyuklar, Volvo'nun yeni amiral gemisi yedi koltuklu EX90 SUV'da bulunanlara benzer alaşım jantlar ve ön kapıların yanında arka kapı kollarının konumu, EM90'ın kolay giriş ve çıkış için uygun MPV tarzı sürgülü kapılara sahip olacağı ilk bakışta göze çarpanlar oluyor.
MIIT dosyasına göre EM90 5,206 metre uzunluğunda, 2,024 metre genişliğinde ve 1,859 metre yüksekliğinde. Aracın 3205 mm dingil mesafesi de kaydedilmiş. Ayrıca EM90, 2 bin 763 kg ağırlığında.
Dosyada ayrıntıları verilen EM90, 268 bg gücünde bir elektrik motoru kullanıyor.
Volvo daha önce elektrikli lüks MPV'nin "hareket halindeki bir İskandinav oturma odası" ve "sevdiklerinizle bağlantı kurabileceğiniz, yaratabileceğiniz, rahatlayabileceğiniz, çalışabileceğiniz veya sadece düşünebileceğiniz bir yer" gibi olacağını söylemişti. EM90'ın EX90 ve kompakt EX30'a benzer şekilde teknoloji dolu ve oldukça minimalist bir kabin tasarımına sahip olması bekleniyor.
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