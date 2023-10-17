Yeni elektrikli Volvo'nun fotoğrafları sızdı

Volvo daha önce elektrikli lüks MPV'nin "hareket halindeki bir İskandinav oturma odası" ve "sevdiklerinizle bağlantı kurabileceğiniz, yaratabileceğiniz, rahatlayabileceğiniz, çalışabileceğiniz veya sadece düşünebileceğiniz bir yer" gibi olacağını söylemişti. EM90'ın EX90 ve kompakt EX30'a benzer şekilde teknoloji dolu ve oldukça minimalist bir kabin tasarımına sahip olması bekleniyor.