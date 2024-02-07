Suudi Arabistan’dan yapay zekalı ilk elektrikli polis arabası: Araçta drone da bulunuyor!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:16

Güncelleme: 07.02.2024 - 13:16

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, güvenliği ve emniyeti artırmaya yönelik bir adımla, en son yapay zeka teknolojileriyle donatılmış ilk elektrikli ‘güvenlik arabasını’ tanıttı. Tanıtım, 2024 Dünya Savunma Fuarı etkinlikleri kapsamında yapıldı. Elektrikli arabalar alanında lider şirketlerden olan Lucid tarafından üretilen araba, güvenlik ve düzene hizmet etmek için teknolojinin kullanımında niteliksel bir sıçramayı temsil ediyor.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre güvenlik ihlallerinin yüksek doğrulukla takip edilmesini sağlayan gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılan aracın tasarımında ileri teknoloji ve birçok yenilik bulunuyor. independet'ta yer alan habere göre araç, kuralları ihlal eden araçların plakalarını ve aranan kişileri belirlemenin yanı sıra altı dahili kamerayla yüz ifadelerini analiz ediyor. Söz konusu teknolojiler, güvenlik hizmetlerinin yapay zekayı kullanarak hızlı hareket etme ve analiz yapma kapasitelerini artırıyor.

ARAÇTA DRONE DA BULUNUYOR!

Araç ayrıca kazaların veya suç teşkil eden olayların meydana geldiği yerlerde kolaylıkla havalanabilen ve görüntü çekebilen bir drone ile de donatıldı. Bu, kapsamlı bir görüş sağlıyor ve kazalarla başa çıkmak için gerekli verilerin toplanması sürecini hızlandırıyor.

Söz konusu araba, Suudilerin yerel sanayiyi destekleme ve sürdürülebilirliğe yönelik eğilimi yansıtan, Cidde'deki Kral Abdullah Ekonomik Şehri'ndeki Lucid fabrikasında üretildi. Arabaları üretmenin amacı sadece güvenliği artırmak değil, aynı zamanda Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın karbon emisyonlarını azaltmak ve Suudi Arabistan'ı ağaçlandırmak amacıyla başlattığı Yeşil Suudi Girişimi'ni desteklemek.

Otomobilin sergilendiği Dünya Savunma Fuarı 2024, savunma ve güvenlik alanındaki son yeniliklerin öne çıkarılması için ideal bir platform niteliğinde ve Askeri Sanayi Genel Kurumu tarafından düzenleniyor. Hava, kara ve deniz savunma sistemleri, uydular ve bilgi güvenliğini tek çatı altında buluşturan fuar, iletişim ve inovasyon için ideal bir ortam sağlıyor.

Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri menşeli Lucid'e büyük yatırım yapmasının ardından markanın ülkeye ilk otomobil fabrikasını açacağı da birkaç ay önce ortaya çıkmıştı.