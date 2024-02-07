Audi Q7 yenilendi: Teknik özellikleri, donanımları, fiyatı ve çıkış tarihi...
Audi Q7 2024 için yeniden güncellendi, büyük SUV yeni stil ve teknoloji sunuyor.
Audi'nin çok satan yedi koltuklu SUV modeli Q7 için daha fazla küçük değişiklik yolda.
Audi, yedi koltuklu Q7 SUV modelini 2024 yılı için yeni stil ve teknoloji özellikleriyle hafif bir güncellemeye tabi tuttu. Bu, ilk olarak 2015 yılında üretime giren Q7'nin bu nesli için yapılan ikinci makyaj.
AUDI Q7 FİYATI
Göreceli yaşına rağmen Audi için güçlü bir satıcı olmaya devam eden model, yeni rakiplerine kıyasla tazeliğini korumak için bu güncelleme turunu başlattı. Güncellenen Audi Q7'nin İngiltere fiyatları 66 bin 605 sterlinden başlayacak. İngiltere satışlarının ise mart ayında başlayacağı öğrenildi.
AUDI Q7 TASARIM
Başlıca değişiklikler büyük ölçüde dış tasarımla ilgili olarak öne çıkıyor. Ön ve arka tamponlar yeni tasarımlara kavuşmuş. Farlar artık Lazer uzun huzmeli ve farklı aydınlatma imzalarına sahip HD Matrix LED ünitelerle belirtilebilirken, OLED arka farlar da kendi yeni tasarımlarına sahip.
AUDI Q7 DONANIM PAKETLERİ
Audi ayrıca temel S-Line, Black Edition ve Vorsprung modelleri ile mevcut donanım seviyesi ayrımlarını taklit eden yeni dış renk ve donanım seçenekleri de sunuyor. Her güç aktarma organı farklı bir standart donanım seviyesine sahip ve yeni jant seçenekleri 20 ile 22 inç arasında boyutlandırılmış.
AUDI Q7 İÇ MEKÂN
Kabinin genel mimarisi mevcut araçla aynı, Q7'nin iç mekânı 2019'da tamamen değiştirildiği için bu sürpriz olmadı. Ancak yeni döşeme, deri ve dikiş seçenekleri var.
AUDI Q7 EKRAN BOYUTLARI
Dijital arayüzler de yazılım güncellemesine tabi tutuldu, ancak ön panelde iki dokunsal dokunmatik ekran ve 12,3 inçlik bir Sanal Kokpit ile aynı ekran üçlüsü kaldı.
AUDI Q7 MOTOR SEÇENEKLERİ
Audi, 227 bhp veya 282 bhp gücünde iki adet 3.0 litrelik V6 dizel ve 334 bhp gücünde aynı büyüklükte bir benzinli V6'dan oluşan dört motor sunacak. 500 bhp'lik çift turboşarjlı benzinli V8 ile üst sınıf bir SQ7 de mevcut olacak.
AUDI Q7 HİBRİT ÖZELLİKLERİ
Tüm bu motorlar, trafikte ve düşük hızlarda güç aktarma organları üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olmak için 48V hafif hibrit sistemle donatılmış. Bir plug-in hibrid seçeneği henüz onaylanmadı.
STANDART HAVALI SÜSPANSİYON
Çoğu Audi Q7 modeli, aracın 48V elektrik sisteminden güç alan opsiyonel aktif anti-roll teknolojisine sahip standart bir havalı süspansiyon sistemine sahip olacak. Audi ayrıca arkadan direksiyon ve Sport Quattro arka diferansiyel de sunacak, ancak bunlar muhtemelen yüksek özellikli SQ7 Vorsprung için saklanacak.
AUDI Q7'DE TÜM KOLTUKLAR HAREKETLİ
Q7, her zaman olduğu gibi aynı alan, çok yönlülük ve yüksek kalite karışımını sunuyor ve arka iki sıradaki beş koltuğun tümü ayrı ayrı ayarlanabiliyor.
AUDI Q7 BAGAJ HACMİ
Üçüncü sıradaki alan kısa yolculuklarda yetişkinler için yeterince büyük, ancak kullanım sırasında bagaj alanı oldukça daralıyor. Üçüncü sıra koltuklar kullanılmadığında Audi 780 litrelik bir arka bagaj alanı sunuyor.
AUDI Q7 RAKİPLERİ
Mart ayında piyasaya çıktığında, güncellenmiş Q7, yaşlı Volvo XC90'a rakip olacak ve üst donanımlar hem fiyat hem de lüks açısından daha büyük BMW X7 ve Mercedes GLS'ye yaklaşacak.
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