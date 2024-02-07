Audi Q7 yenilendi: Teknik özellikleri, donanımları, fiyatı ve çıkış tarihi...

AUDI Q7 DONANIM PAKETLERİ

Audi ayrıca temel S-Line, Black Edition ve Vorsprung modelleri ile mevcut donanım seviyesi ayrımlarını taklit eden yeni dış renk ve donanım seçenekleri de sunuyor. Her güç aktarma organı farklı bir standart donanım seviyesine sahip ve yeni jant seçenekleri 20 ile 22 inç arasında boyutlandırılmış.