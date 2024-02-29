BMW yaklaşık 80 bin aracı geri çağırdı: 2023 ve 2024 yıllarına ait modeller...

Yayınlanma: 29.02.2024 - 18:16

Güncelleme: 29.02.2024 - 18:17

BMW, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan geri çağırma belgelerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, fren sistemindeki potansiyel bir sorun nedeniyle 79.670 aracı geri çağırıyor.

Geri çağırma, ABS ve denge kontrol sistemlerinde, sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesine yol açabilecek şekilde elektrikli fren desteğinin arızalanmasına neden olabilecek bir kusuru içermektedir.

Söz konusu araç modelleri ise şöyle sıralandı:

2023 ve 2024 model 5 ve 7 serisi, i5, i7, X1, X5, X6, X7 ve XM ile Rolls-Royce Spectre.

AYRINTILI LİSTE

Ayrıntılı olaraksa geri çağırmaya dahil olan araçlar BMW 530i, 740i, 760i, i5, i7, X1, X5, X6, X7 ve XM ile Rolls-Royce Spectre oldu. Geri çağrılan araçların çoğunluğunu ise X1 (14.679), X5 (20.401) ve X7 (29.578) modelleri oluşturdu.

NHTSA belgelerine göre, BMW'lerin entegre fren sistemi "spesifikasyonlara göre çalışmayabilir". Bu durum sürücülerin fren mesafesinin uzaması veya araç kontrolünü kaybetmesi anlamına gelebilir ve kaza olasılığını artırabilir.

UYARI IŞIĞI AYRINTISI

Belgeler, bir arıza durumunda bile mekanik frenleme ve acil durum freninin sorundan etkilenmediğini ve frenleme performansında bir kayıp olması durumunda acil durum freninin otomatik olarak devreye gireceğini belirtmektedir. BMW ayrıca frenleme sisteminde bir sorun olması halinde gösterge panelinde bir uyarı ışığı veya mesajının belireceğini söyledi.