SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...
KG Mobility olarak adını değiştiren Ssangyong'un yükselişi sürüyor. Markada büyük beğeni kazanan Torres'in ardından bu modele çok benzeyen bir SUV daha geliyor.
BUSAN MOTOR SHOW'DA BEKLENİYOR
Ssangyong adını KG Mobility olarak değiştirmesinin ardından yükselişini sürdürüyor. Son olarak ortaya çıkan yeni model yeniden tasarlanmış bir kuyruğa sahip Torres tasarımızı ile görüldü. Modelin haziran ayında Busan Motor Show'da görücüye çıkması bekleniyor.
SsangYong olarak bilinen Koreli otomobil üreticisi KG Mobility'nin, Torres'le güçlü bir benzerlik taşıyan yeni SUV'u ortaya çıktı.
TORRES COUPE İDDİASI
Ardından bunun, KG Mobility'nin yeni serisinin bir parçası olarak 2024'ün ortalarında görücüye çıkmaya hazırlanan Torres Coupe olduğuna dair spekülasyonlar yapıldı.
SSANGYONG MODELLERİ AYNI KAREDE
Yeni model, KG Mobility araçlarının Kore milli futbol takımının attığı bir golü sevinçle kutladığı esprili bir videoda ön plana çıkıyor. Doğrudan bir karşılaştırma imkânı sunan bu araç; fosil yakıtla çalışan Torres, tamamen elektrikli Torres EVX ve O100 pick-up konseptinin yanına park edilmiş durumda kayda alındı. Karartılmış camlar bunun bir prototip olabileceğini gösteriyor, ancak dış tasarım üretime hazır görünüyor ve muhtemelen nihai versiyona taşınacak.
SSANGYONG TORRES COUPE MOTOR SEÇENEKLERİ
SUV, KG Mobility'nin en son stil ipuçlarını benimserken diğer otomobil üreticilerinin mevcut tekliflerine de selam gönderiyor. Ön çamurluklar, kapılar, aynalar ve kaput gibi bileşenleri Torres ve Torres EVX ile paylaşıyor, ancak geri kalan gövde farklı. Dikkat çeken özellikler arasında bölünmüş farlar ve arka lambalar ile yeni bir aydınlatma imzası ve yeniden tasarlanan kuyruk bölümünde uzatılmış ve daha eğimli bir arka cam yer alıyor.
SSANGYONG TORRES COUPE KODU
Model, Torres için J100 tanımlamasını anımsatan J120 olarak adlandırılıyor. Bu SUV'ların aynı mimariyi paylaşması ve hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli güç aktarma organlarını barındırması bekleniyor. Ayrıca, KG Mobility gelecekte hibrit bir varyant sunarak ürün yelpazesini genişletebilir.
SSANGYONG TORRES COUPE DİJİTAL TANITIM
KG Mobility Torres Coupe'nin ilk gösterimi Haziran ayındaki 2024 Busan Motor Show'da gerçekleşebilir. Ancak, SsangYong'un Mart 2024'teki 70. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak bundan daha önce de dijital bir tanıtım gerçekleştirilebilir.
BU YIL BEKLENEN MODELLER
Torres Coupe'nin yanı sıra KG Mobility'nin geçen yıl konsept olarak gösterilen O100 pick-up, KR10 orta boy SUV ve fütüristik F100 SUV'un üretim versiyonlarını da tanıtması bekleniyor.
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