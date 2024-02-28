SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...

SSANGYONG TORRES COUPE MOTOR SEÇENEKLERİ

SUV, KG Mobility'nin en son stil ipuçlarını benimserken diğer otomobil üreticilerinin mevcut tekliflerine de selam gönderiyor. Ön çamurluklar, kapılar, aynalar ve kaput gibi bileşenleri Torres ve Torres EVX ile paylaşıyor, ancak geri kalan gövde farklı. Dikkat çeken özellikler arasında bölünmüş farlar ve arka lambalar ile yeni bir aydınlatma imzası ve yeniden tasarlanan kuyruk bölümünde uzatılmış ve daha eğimli bir arka cam yer alıyor.