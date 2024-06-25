İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

TÜRKİYE AYRINTISI

ABD ve Türkiye akaryakıtın en ucuz olduğu ülkeler olarak eşit oranda öne çıkarken, Türkiye en düşük elektrik fiyatlarına, ABD ise benzin ve dizel fiyatlarına sahip.

Savaştaki Rusya ve Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kuran Belarus hariç Avrupa'da akaryakıtın en ucuz olduğu ülke Türkiye olarak kayıtlara geçti.