İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

İngiltere'deki yakıt fiyatları mercek altına alındı. Avrupa'daki genel durum içinde Türkiye ayrıntısı dikkat çekti. Bu ayrıntı ile Türkiye'de en düşük maliyetle kullanılabilecek araçlar belli olurken ekonominin durumu bir kez daha gözler önüne serildi.

Savaşkan İskefli
25 Haziran 2024 Salı, 14:35
İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

İngiltere'nin 1988'den bu yana yayın yapın köklü medya kuruluşu Autoexpress İngiltere'deki yakıt fiyatlarını mercek altına aldığı haberinde, Avrupa'daki genel durumu paylaştı. Türkiye ayrıntısı dikkat çekti.

İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

AVRUPA VE ABD'DE DURUM

Dizel, benzinli ve elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarının analizi, İngiliz sürücülerinin yakıt fiyatları söz konusu olduğunda Avrupa ve ABD'de en çok etkilenen sürücüler arasında yer aldığını gösterdi. Türkiye'nin ise geldiği seviye dikkat çekti.

İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Pek çok sürücü elektrikli otomobillerin ulaşım için en ucuz yol olduğunu düşünse de, Xcite Car Leasing tarafından derlenen veriler, elektrik fiyatlarında en pahalı Avrupa ülkesinin İtalya, ikinci sırada ise İngiltere'nin olduğunu gösterdi. Türkiye'de ise elektrik fiyatları bu ülkelerin çok daha altında olarak öne çıktı.

İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Dizel fiyatlarında sırasıyla İsviçre, Finlandiya, Norveç ve İngiltere ilk 4'ü oluşturdu. Benzin fiyatlarında ise ilk 4 sırası ile Danimarka, Hollanda, Norveç ve İsviçre oldu.

İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

TÜRKİYE AYRINTISI

ABD ve Türkiye akaryakıtın en ucuz olduğu ülkeler olarak eşit oranda öne çıkarken, Türkiye en düşük elektrik fiyatlarına, ABD ise benzin ve dizel fiyatlarına sahip. 

Savaştaki Rusya ve Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kuran Belarus hariç Avrupa'da akaryakıtın en ucuz olduğu ülke Türkiye olarak kayıtlara geçti.

İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

YİNE AYNI İSİMLER

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in daha önce de Maliye Bakanı olarak aynı görevde bulunduğu 2012 yılında 4 lira 83 kuruş ile dünyanın en pahalı benzininin satıldığı Türkiye'de uzun süre yüksek vergilerle yakıt fiyatları dünya ortalamasının çok üzerinde seyretti. 

İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

Şu anda yakıt fiyatları en düşük olan ülkelerden biri olan Türkiye'de yanlış ekonomi politikaları ile halkın alım gücünün düşmesi ile bu fiyatlar bile 2012'den daha yüksek hissediliyor.

İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

ZAMLARDA SIRA AKARYAKITTA MI?

Dünyanın en pahalı benzininden en uygununa zorunlu geçiş, tekrar yukarı yönlü bir artışın peşi sıra açıklanan yeni vergilerden biri ile başlama ihtimali güç kazandı. Elektrik fiyatlarında ise enflasyona daha büyük etkisi nedeniyle görece daha düşük artışların gelmesi kuvvetle muhtemel olarak değerlendiriliyor. 

İngilizler yazdı! Yakıt fiyatları gerçeği ortaya çıkardı: İşte Türkiye'de kullanılacak en uygun araçlar...

Bu da Türkiye'de gelecek yıllarda kilometre başına enerji maliyetleri kıyaslandığında elektriklilerin daha da avantajlı hale geleceği beklentisini artırdı.

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