Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

VOLKSWAGEN TEKRAR ZİRVEDE

Ancak Tesla'nın talihsizliği, mayıs ayında zirve için iki otomobilin kapıştığı VW'de kutlama nedeni oldu. Firmanın T-Roc crossover'ı 2017'den beri piyasada ve makyajlanmak üzere, ancak yine de Mayıs ayında 2023'ün aynı ayına göre yüzde 12'lik bir satış artışı kaydetmeyi başardı. Bu da onu, geçen yıl Model Y tarafından kıl payı geçilen ve bu yıl da beş ay boyunca listenin zirvesinde yer alan üçüncü sıradaki Dacia Sandero'nun önünde geçici olarak birinci sıraya yerleştirdi.