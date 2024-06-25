Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

Tesla'nın elektrikli SUV modeli 'Model Y' 2023'te dünyanın en çok satan binek otomobili oldu, ancak 2024'te satışları sert şekilde geriliyor. Avrupa'da en çok satan otomobiller açıklandı. Model Y ancak 18. sırada yer alabildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2024 Salı, 13:58
Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

Tesla'nın Model Y'si 2023 yılında Avrupa satış tablosunun zirvesine yerleşen ilk elektrikli araç olarak tarihe geçti, ancak sadece birkaç ay sonra artık tablo çok farklı görünüyor. 

Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Satışlar yüzde 49 oranında düşerek Model Y'nin dünyanın en çok satan tacını koruma şansına ciddi zarar verdi.

Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

17 SIRA BİRDEN DÜŞTÜ

Tesla'nın Model Y SUV'u mayıs ayında Avrupa'da en çok satan 18. otomobil oldu ve Mayıs 2023'teki birincilikten tam 17 sıra birden düşmüş oldu.

Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

SÜBVANSİYON DARBESİ

Dataforce'a göre Model Y satışları yüzde 49 düşüşle 10 bin 582'ye geriledi. Kıta genelinde alıcılar elektrikli araç satın alma fikrine soğuk bakıyor. İsveç'te Tesla teslimatlarını etkileyen bir liman işçisi grevine ek olarak devlet sübvansiyonlarının kaldırılması da bu düşüşte etkili oldu.

Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

VOLKSWAGEN TEKRAR ZİRVEDE

Ancak Tesla'nın talihsizliği, mayıs ayında zirve için iki otomobilin kapıştığı VW'de kutlama nedeni oldu. Firmanın T-Roc crossover'ı 2017'den beri piyasada ve makyajlanmak üzere, ancak yine de Mayıs ayında 2023'ün aynı ayına göre yüzde 12'lik bir satış artışı kaydetmeyi başardı. Bu da onu, geçen yıl Model Y tarafından kıl payı geçilen ve bu yıl da beş ay boyunca listenin zirvesinde yer alan üçüncü sıradaki Dacia Sandero'nun önünde geçici olarak birinci sıraya yerleştirdi.

Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

DACIA SANDERO İLE ZİRVEYİ ZORLUYOR

Bu mayıs ayında Sandero'yu üçüncü sıraya düşüren ise makyajlı VW Golf oldu. Wolfsburg'un hatchback modeli onlarca yıldır Avrupa'nın en çok satan otomobiliydi, ancak son yıllarda alıcıların daha şık crossover ve SUV'lara yönelmesiyle zorlanıyor gibi görünüyordu. Ancak teslimatları yüzde 28 oranında artarak satışlarda bir geri dönüş başlattı.

Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...

T-ROC VE GOLF ÇEKİŞMESİ

Verilerin hâlâ onaylanması gerekiyor ve Auto News, tüm pazarlardan elde edilen sonuçlar sayıldığında Golf'ün T-Roc'u geçerek birinciliği geri alabileceğini düşünüyor. Geçici rakamlara göre T-Roc 19 bin 748, Golf 19 bin 333 ve Sandero yüzde 10 düşüşle 18 bin 676 satış adedine ulaştı.

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