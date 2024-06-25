Avrupa satışlarında liderlikten 18'inciliğe! Tesla'da kan kaybı sürüyor...
Tesla'nın elektrikli SUV modeli 'Model Y' 2023'te dünyanın en çok satan binek otomobili oldu, ancak 2024'te satışları sert şekilde geriliyor. Avrupa'da en çok satan otomobiller açıklandı. Model Y ancak 18. sırada yer alabildi.
Tesla'nın Model Y'si 2023 yılında Avrupa satış tablosunun zirvesine yerleşen ilk elektrikli araç olarak tarihe geçti, ancak sadece birkaç ay sonra artık tablo çok farklı görünüyor.
SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ
Satışlar yüzde 49 oranında düşerek Model Y'nin dünyanın en çok satan tacını koruma şansına ciddi zarar verdi.
17 SIRA BİRDEN DÜŞTÜ
Tesla'nın Model Y SUV'u mayıs ayında Avrupa'da en çok satan 18. otomobil oldu ve Mayıs 2023'teki birincilikten tam 17 sıra birden düşmüş oldu.
SÜBVANSİYON DARBESİ
Dataforce'a göre Model Y satışları yüzde 49 düşüşle 10 bin 582'ye geriledi. Kıta genelinde alıcılar elektrikli araç satın alma fikrine soğuk bakıyor. İsveç'te Tesla teslimatlarını etkileyen bir liman işçisi grevine ek olarak devlet sübvansiyonlarının kaldırılması da bu düşüşte etkili oldu.
VOLKSWAGEN TEKRAR ZİRVEDE
Ancak Tesla'nın talihsizliği, mayıs ayında zirve için iki otomobilin kapıştığı VW'de kutlama nedeni oldu. Firmanın T-Roc crossover'ı 2017'den beri piyasada ve makyajlanmak üzere, ancak yine de Mayıs ayında 2023'ün aynı ayına göre yüzde 12'lik bir satış artışı kaydetmeyi başardı. Bu da onu, geçen yıl Model Y tarafından kıl payı geçilen ve bu yıl da beş ay boyunca listenin zirvesinde yer alan üçüncü sıradaki Dacia Sandero'nun önünde geçici olarak birinci sıraya yerleştirdi.
DACIA SANDERO İLE ZİRVEYİ ZORLUYOR
Bu mayıs ayında Sandero'yu üçüncü sıraya düşüren ise makyajlı VW Golf oldu. Wolfsburg'un hatchback modeli onlarca yıldır Avrupa'nın en çok satan otomobiliydi, ancak son yıllarda alıcıların daha şık crossover ve SUV'lara yönelmesiyle zorlanıyor gibi görünüyordu. Ancak teslimatları yüzde 28 oranında artarak satışlarda bir geri dönüş başlattı.
T-ROC VE GOLF ÇEKİŞMESİ
Verilerin hâlâ onaylanması gerekiyor ve Auto News, tüm pazarlardan elde edilen sonuçlar sayıldığında Golf'ün T-Roc'u geçerek birinciliği geri alabileceğini düşünüyor. Geçici rakamlara göre T-Roc 19 bin 748, Golf 19 bin 333 ve Sandero yüzde 10 düşüşle 18 bin 676 satış adedine ulaştı.
İlgili Haberler
- Fiat'ın o modelinde fiyatlar sabit kaldı! İster elektrikli ister dizel: 839 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar...
- Müzeden çıkıp yarışa katıldı: Alfa Romeo 1000 Miglia Brescia'da start aldı! Klasik arabalar büyüledi...
- Protestolara neden olmuştu... İşte Adalar'ın yeni minibüsleri! Yerli üretim mi? Boyutları ve özellikleri...
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- İstifa ettiğini duyurdu
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?