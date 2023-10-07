'En güvenilir marka' belli oldu: 99.8 puanla o marka 7 yıldır zirvenin sahibi!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 18:40

Güncelleme: 07.10.2023 - 18:40

Lexus, farklı araştırmalar ve raporlarda sağlamlığı ve sorunsuzluğuyla 'en güvenilir marka' olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, bu defa her yıl düzenlenen 'What Car?' anketinde yedinci defa en güvenilir marka oldu.

Bu yıl içerisinde J.D. Power'ın 'Güvenilirlik Ödülü'nü alan marka, 'What Car?' anketinde 32 marka ve 178 model arasında en güvenilir marka olmayı başardı. Lexus araştırma sonucunda yüzde 98,3 gibi yüksek bir değer elde etti.

MÜKEMMELİN EŞİĞİNDE

İlk nesil NX ise yüzde 99,8, yeni nesil NX is yüzde 99,3 ve UX modeli yüzde 99,3'lük derecelendirmeyle gerçek kullanıcıların beğenisini kazandı.

Lexus, her yıl düzenlenen araştırmada 2017'den bu yana ilk sırayı almayı başarıyor. Lexus sorunsuz otomobillerinin yanı sıra satış sonrası hizmetlerindeki hızlı çözümleriyle de tüketicilerin beğenisini topladı.

22 bin civarında kullanıcının katıldığı araştırmaya, beş yaşına kadar olan araçlar dahil edildi. Lexus, marka olarak sorunsuzluğuyla dikkati çekerken aile SUV'u kategorisinde ilk nesil NX, yeni NX ve UX öne çıktı.

Büyük SUV kategorisinde ise Lexus RX, yüzde 98,3 ile yüksek puanlar elde etti.

HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Aynı zamanda bu sonuçlar, Lexus'un kendi kendini şarj eden tam hibrit teknolojisinin dayanıklılığını da ortaya koydu.