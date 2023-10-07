Yıl bitmeden satışa sunulacak elektrikli otomobil listesi: Ford, Kia, BMW...
2023 yılında çıkması beklenen elektrikli otomobil modellerinde son sürece gelindi. 3 aylık süreçte yola çıkması beklenen tam 17 model bulunuyor. İşte 2023 yılında satışa sunulması beklenen modeller...
Audi A6 e-tron
Audi A6 e-tron şimdilik bir konsept, ancak Audi bunun üretim aracının neye benzeyeceğine çok yakın olduğunu söylüyor. Çeşitli farklı elektrikli (EV) modelleri için uzatılabilen, kaldırılabilen ve genişletilebilen ölçeklenebilir Premium Platform Electric (PPE) mimarisine dayanıyor. İçten yanmalı motorlu A6 ile birlikte satılacak ve Audi'nin ürün gamındaki PPE tabanlı Q6 e-tron crossover'a katılacak. A6 e-tron konsepti 469 beygir gücünde iki elektrik motoru kullanıyor. Tüm PPE araçları 800 voltluk şarj özelliğine sahip ve otomobil tek şarjla 643 kilometre yol katedebiliyor.
BMW i5
BMW, en yeni 5 serisini i5 olarak adlandırılan yeni bir elektrikli varyantla eşleştirdi. Temel eDrive40 modeli arka tekerleklere güç veren 335 beygirlik bir motora sahip ve 84,3 kWh bataryanın 483 kilometreye yakın menzil sunması bekleniyor. Tam teşekküllü M varyantı gelene kadar, i5 serisindeki en güçlü seçenek M60 xDrive olacak, çift motorlu dört tekerlekten çekişli spor sedan 590 hp güç üretiyor ve saatte 100 km hıza 3,7 saniyede ulaştığı iddia ediliyor. M60 aynı bataryayı paylaşıyor ve tahmini menzili 412 kilometreye düşüyor. Elektrikli modellerin Avrupa'da sonbaharda bayilere ulaştığında eDrive 40 67 bin 795 dolardan başlarken M60 85 bin 95 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı ifade edildi.
Canoo elektrikli minibüs
Canoo'nun bu beş veya yedi koltuklu modeli BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen'in benzer temeller üzerinde gövde stillerini kolayca değiştirmek için kullandıklarına benzer bir kaykay platformu üzerine inşa edilmiş. Canoo, bu küçük otobüsün 322 km menzile ve 350 beygir gücüne sahip olacağını ve başlangıç fiyatının 40 bin doların altında olacağını iddia ediyor. Bir teslimat minibüs versiyonu Walmart'tan 4500 ön sipariş alırken, NASA yaklaşan Artemis aya iniş görevleri için fırlatma sahasında ulaşım için Yaşam Tarzı Aracını kullanmaya ilgi duyduğunu ifade etti. Canoo bu yıl üretime başlamayı umuyor.
Chevrolet Blazer EV
Benzinli Blazer SUV ile birlikte satılacak olan Blazer EV, V-8 Camaro'ları geride bırakabilecek bir hızlanma ile 557 beygir gücü üreten bir SS donanım seviyesi sunacak. Chevrolet ayrıca uygun fiyat ve menzile odaklanan daha az agresif versiyonlar sunmayı da planlıyor. EPA henüz herhangi bir sertifika vermemiş olsa da Chevy uzun sürüşlü Blazer EV RS modeli için 515 km menzil hedefliyor. Blazer EV'nin 2023'ün sonlarında satışa sunulması ve en düşük fiyatlı 1LT donanımının 2024'te seriye katılması planlanıyor.
Chevrolet Equinox EV
Geçen yıl Chevrolet, Equinox modelinden 212 bin 72 adet satarak Ford Escape, Hyundai Tucson ve Subaru Forester gibi modelleri geride bıraktı. Bu başarıyı, Amerika'da 30 bin dolar civarında başlayacak ve 2023 sonbaharında satışa sunulacak bir Equinox EV ile sürdürmeyi umuyor. Equinox EV, 400 km menzil ve 210 beygir gücüne sahip temel donanımdan başlayarak geniş bir model yelpazesi sunacak. Daha pahalı modeller daha büyük bir batarya paketi sayesinde 480 km kadar menzil sunarken, çift motorlu dört tekerlekten çekişli araçlar 290 beygir gücüne sahip olacak.
Chevrolet Silverado EV
GMC Hummer EV ve SUV'un, Chevrolet'nin yaklaşmakta olan tamamen elektrikli Silverado'sundan göreceklerimizin küçük bir ön gösterimi olduğu ortaya çıktı. Aynı çatı altında üretilecek olan Silverado, GM'nin Ultium batarya paketini kullanacak ve tek bir şarjla 643 km kadar menzil sunacak. Silverado EV, filo odaklı bir iş kamyonu donanımından 664 beygir gücüne sahip tam yüklü RST modellerine kadar sunulacak. Chevrolet'nin 2025 yılına kadar 30 yeni EV sözünü yerine getirmek amacıyla ilk elektrikli kamyonetinin üretimine bu yıl başlaması bekleniyor.
Faraday Future FF91
Faraday Future FF 91 ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkmış ve Kaliforniya merkezli girişim, ilk üretim birimini bu yılın ağustos ayında teslim ettiğini iddia etti. Şık crossover, üç elektrikli motordan 1050 beygir güç üretiyor ve 100 km hıza sadece 2,3 saniyede ulaştığı iddia ediliyor. Şirkete göre 142.0 kWh batarya EPA tahminine göre 613 km'lik bir menzil sunuyor. 2.0 Futurist Alliance lansman sürümünün fiyatları tam 309 bin dolardan başlıyor. Faraday Future üretime başlamış olsa da geçmişte yaşadığı mali sıkıntılar genç otomobil üreticisinin henüz düzlüğe çıkmadığı anlamına geliyor. FF 91'in yakın gelecekte elektrikli SUV'unun çıkması bekleniyor.
Fisker Ocean
Güneş enerjili tavana sahip 482 km menzilli şık bir elektrikli SUV umut verici gözüküyor. Ocean, en büyük batarya paketi olan ve en üst çift motorlu dört tekerlekten çekişli donanımlarda bulunan 113 kWh'lık bir ünite ile donatıldığında EPA'da 479 km menzil derecesi elde etti. En uygun fiyatlı Ocean, tek motorlu önden çekişli bir versiyon, iddia edilen 402 km menzile sahip olacak ve yaklaşık 39 bin dolardan başlayacak. Fisker Ocean'ı 2022'nin dördüncü çeyreğinde üretmeye başladı ve ilk 22 üniteyi haziran ayında ABD'li müşterilere teslim etmişti.
Ford Explorer EV
Ford Explorer ABD'de satılan en popüler SUV'lar arasında yer alıyor, bu nedenle ona tamamen elektrikli bir versiyon eklenmesi bir süredir bekleniyordu. Ford Mayıs 2021'de üç sıralı SUV'unun Ford'un büyüyen elektrikli ürün gamında Mustang Mach-E ve E-Transit elektrikli minibüse katılacağını duyurdu. Mevcut Explorer 318 beygirlik hibrit bir V-6 güç aktarma organı sunsa da Mach-E ve F-150 Lightning'de olduğu gibi arkadan ve dört tekerlekten çekişli Explorer EV modellerinin planlandığı iddia ediliyor.
Jeep Wrangler EV
Jeep şu anda plug-in hibrit Wrangler 4xe satıyor, ancak şirket şimdi ikonik Wrangler off-road SUV'un tamamen elektrikli bir versiyonunu tanıttı. Jeep, Paskalya Jeep Safari'sinin bir parçası olarak bir Magneto konseptini sergiledi. Dışarıdan bakıldığında tipik iki kapılı Wrangler Rubicon'a benzeyen Magneto 285 beygir gücünde ve dört batarya paketine sahip. Jeep ayrıca, Wrangler EV'nin bir videosunu da yayımladı.
Kia EV9
Kia, fosil yakıtlı Telluride'ın yanında yer alacak üç sıralı orta boy SUV ile EV serisini genişletiyor. EV9, ilk olarak 2021 konsept otomobilinde görülen tıknaz, kare görünümüne sadık kalıyor, altı veya yedi koltuk düzeni sunuyor ve gösterge panelinde çift 12,3 inç ekrana sahip. Temel model 215 beygirlik arkaya monte motora ve 76,1 kWh bataryaya sahip olacak ve 100 km hıza 8,2 saniyede ulaşacak. 201 beygirlik uzun menzilli model 9,4 saniye ile daha yavaş ve 99,8 kWh batarya ile yaklaşık 482 km menzile ulaşıyor. Sportif, dört tekerlekten çekişli GT-Line ise 379 beygir güç üretiyor ve 5,3 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. 800 voltluk mimari, büyük bataryalı EV9'un DC hızlı şarj cihazıyla 25 dakikadan kısa bir sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar dolmasını sağlayacak. Satışlar bu yılın sonunda başlayacağı ifade belirtildi.
Maserati Grecale Folgore
Yeni Grecale crossover, Maserati'nin genişleyen EV serisinin önemli bir parçası olacak. Tüm Maserati EV'leri İtalyanca şimşek anlamına gelen Folgore adını taşıyacak. Maserati şimdi standart modelin yanı sıra 2024 Grecale Folgore'yi de tanıttı.
Maserati GranTurismo Folgore
Maserati en yeni GranTurismo coupe modeline elektrikli bir güç aktarma organı ekleyecek. GranTurismo Folgore, V-6 motorunu; kombine 818 beygir güç üretebilen ve bu Maserati'yi iddia edilen 2,7 saniyede 100 km hıza ulaştıran üçlü bir elektrik motoruyla değiştiriyor. Köpek kemiği şeklindeki batarya paketi kabini kesiyor ve "motor" bölmesinin bazı kısımlarının yanı sıra arka koltukların arkasındaki alanı da kaplıyor. Bu benzersiz şekil, Folgore'un kabin alanının esasen altı silindirli modelinkini yansıttığı anlamına geliyor. GranTurismo Folgore'un 83.0 kWh kapasiteli bataryası yaklaşık 386 km menzil sunacak.
Mercedes-Benz EQG
Mercedes-Benz, elektrikli G konseptini 2021 Münih otomobil fuarında görücüye çıkardı. EQG, dört tekerlekten çekiş kabiliyeti için her tekerlekte bir motora sahip olacak. Fiyatlandırma, menzil ve beygir gücü ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Çok az sayıda otomobil üreticisi bir off-road EV'yi tanıttı, ancak EQG çıktığında, muhtemelen önümüzdeki yıl, GMC Hummer EV ile rekabet edecek.
Polestar 3
İki sıralı Polestar 3 SUV'un tasarım dili uzay gemisine benziyor. 2023'ün dördüncü çeyreğinde satışa sunulması beklenen 3, iddia edilen 482 km menzil için 489 beygirlik çift motorlu bir ünite ya da Performans modelinde 434 km menzili için 517 beygirlik bir ayar kullanıyor. Polestar 3, 2024 yılında Güney Karolina'daki üretim tesislerinde Volvo'nun S60 ve yeni nesil XC90'ına katılarak markanın ilk Amerikan yapımı otomobili olacak. Polestar 3 versiyonları, 250 kW'a kadar DC hızlı şarja sahip ve 107 kWh'lik bir batarya paketi kullanacak.
Rolls-Royce Spectre
Tamamen elektrikli 2024 Spectre'nin tanıtılmasıyla Rolls-Royce'ta büyük bir karmaşa yaşanıyor. V-12 Wraith Coupe'nin tahtına oturacak olan ultra lüks coupe, platformunu Phantom sedan ve Cullinan SUV ile paylaşıyor. Bu iki modelden farklı olarak Spectre'nin gücü, toplam 577 beygir gücü üreten iki motordan oluşan tamamen elektrikli bir güç aktarma organından geliyor. Sürüş menzilinin şarj başına maksimum 418 km civarında olduğu tahmin ediliyor. Spectre fiyatının Avrupa'da 400 bin dolar civarında olması bekleniyor.
VinFast VF9
VinFast, 2019 yılından bu yana kendi ülkesi Vietnam'da otomobil satıyor ve bu yıl City Edition VF8 crossover'larının ilk 45 adedini mart ayında müşterilere teslim ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne açılmaya başladı. VF8 şu anda yalnızca Kaliforniya'da sunuluyor ve en verimli konfigürasyonunda 333 km menzile sahip. VinFast'e göre bunu 402 beygirlik çift motorlu ve 593 km'lik menzile sahip daha büyük bir VF9 crossover'ın takip etmesi bekleniyor. Şirketin Kuzey Karolina'da henüz inşa edilmemiş bir fabrikada otomobil üretmeye başlama planları ise 2025 yılına ertelendi.
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