Yıl bitmeden satışa sunulacak elektrikli otomobil listesi: Ford, Kia, BMW...

Kia EV9

Kia, fosil yakıtlı Telluride'ın yanında yer alacak üç sıralı orta boy SUV ile EV serisini genişletiyor. EV9, ilk olarak 2021 konsept otomobilinde görülen tıknaz, kare görünümüne sadık kalıyor, altı veya yedi koltuk düzeni sunuyor ve gösterge panelinde çift 12,3 inç ekrana sahip. Temel model 215 beygirlik arkaya monte motora ve 76,1 kWh bataryaya sahip olacak ve 100 km hıza 8,2 saniyede ulaşacak. 201 beygirlik uzun menzilli model 9,4 saniye ile daha yavaş ve 99,8 kWh batarya ile yaklaşık 482 km menzile ulaşıyor. Sportif, dört tekerlekten çekişli GT-Line ise 379 beygir güç üretiyor ve 5,3 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. 800 voltluk mimari, büyük bataryalı EV9'un DC hızlı şarj cihazıyla 25 dakikadan kısa bir sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar dolmasını sağlayacak. Satışlar bu yılın sonunda başlayacağı ifade belirtildi.