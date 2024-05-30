Borusan, 52. İstanbul Müzik Festivali'nin destekçisi oldu

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:07

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:07

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding festival sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 12 Haziran'a kadar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Bu kapsamda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet iki konserle festivalde yer alacak.

Borusan Holding 2 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) 'Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Mozart Requiem' konserinde yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru olacak.

Mozart'ın yapıtı Requiem, BİFO, Macar Ulusal Korosu ve konuk solistler Giuliana Gianfaldoni, Cecilia Molinari, İlker Arcayürek, Jongmin Park’in performanslarıyla müzikseverler ile buluşacak.

Borusan Sanat ise 8 Haziran'da Süreyya Operası'ndaki 'Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals' konserini yüksek katkıda bulunan kurum olarak destekleyecek. Sanatseverler, hazırlanan canlı yayın organizasyonuyla 'Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals' konserini saat 20.00'dan itibaren Caddebostan sahilinden izleyebilecek.