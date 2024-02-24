Böyle elektrikli araç teşviki ne görüldü ne duyuldu: Araç fiyatının iki katı teşvik!

Tayland'da devlet tarafından işletilen Tayland Yatırım Kurulu, şirket filolarında elektrikli kamyon ve otobüslerin kullanılmasına yönelik vergi teşviklerini açıkladı. Teşviklerin araç satış fiyatının iki katına ulaşması dikkat çekti. Tayland Yatırım Kurulu Genel Sekreteri Narit Therdsteerasukdi "Bunun şirketlerin net sıfır hedeflerine ulaşma hamlelerini destekleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:38
Böyle elektrikli araç teşviki ne görüldü ne duyuldu: Araç fiyatının iki katı teşvik!
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Tayland Yatırım Kurulu tarafından vergi teşvikleri açıklandı. Teşvikler elektrikli tahrikli otobüs ve kamyonlara yönelik destek, şirketler için özel bir vergi indirimi şeklinde olacak ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Hizmet araçlarının yanı sıra Tayland'da batarya üretiminin teşvik edilmesi de görüşüldü ve hükümet "ülkenin Rekabetçiliği Geliştirme Fonu aracılığıyla mali destek ve muhtemelen Rekabetçiliği Geliştirme Yasası kapsamında mevcut olan diğer avantajları" sunmaya karar verdi.

Yurtiçinde üretilen elektrikli araçları satın alan şirketler, herhangi bir fiyat sınırı belirlenmeksizin aracın gerçek fiyatının iki katı tutarındaki masrafları düşebilecekler. İthal elektrikli araç satın alımlarında ise indirim gerçek araç fiyatının 1,5 katı olacak. Batarya hücresi üreticileri için planlanan nakit sübvansiyonları gibi bu tedbirin de uygulamaya konabilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından son bir kez daha gözden geçirilmesi ve onaylanması gerekiyor.

Batarya yardımına hak kazanabilmek için bir şirketin aşağıdaki şu ölçütleri karşılaması gerekmektedir: 

  1. Elektrikli araç üreticilerine batarya sağlayan lider ve tanınmış bir batarya üreticisi olmak. 
  2. Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar için batarya hücreleri üretmek ve mümkünse ESS'de kullanılan bataryalar için batarya hücreleri üretmek için net bir plana sahip olmak. 
  3. Bataryalar 150 Wh/kg'dan az olmayan yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olmalıdır. 
  4. Batarya, 20-25 santigrat derecelik bir test sıcaklığında %80'den az olmayan bir deşarj derinliğinde nominal kapasitenin %70'inden sayılan 1.000 döngüden az olmayan bir yaşam döngüsüne sahip olmalıdır.

BİNEK OTOMOBİL PROGRAMLARI...

Aynı zamanda elektrikli araç (EV) kurulu sekreteri olan Tayland Yatırım Kurulu (BOI) Genel Sekreteri Narit Therdsteerasukdi, "Bugün onaylanan tedbirler, daha önce binek otomobil sektörü için alınan EV3 ve EV3.5 tedbir setlerini, bu kez büyük ticari araçlara odaklanarak tamamlayacak" dedi. Ardından ise şu ifadeleri kullandı:

"Bunun elektrikli kamyon ve otobüslerin benimsenmesini önemli ölçüde artıracağına, ulaşım ve imalat sektörlerinden kaynaklanan kirliliği azaltacağına ve şirketlerin net sıfır hedeflerine ulaşma hamlelerini destekleyeceğine inanıyoruz."

Tayland da geçen yılın sonlarına doğru elektrikli otomobil, pikap ve motosiklet alımını sübvanse etmeyi amaçlayan kapsamlı bir elektrikli araç sübvansiyon paketi açıkladı. Ülke aynı zamanda ASEAN bölgesindeki ilk on otomotiv üreticisinden biridir ve hatta kendi lityum yataklarına sahiptir, bu da muhtemelen orada gelişen EV endüstrisine yardımcı olacaktır. Çinli üreticiler Great Wall ve Neta Tayland'da üretime çoktan başladı, Gotion High-Tech ise batarya üretimine devam ediyor.


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