Hyundai i20 N-Line'a özel makyaj! Ortam aydınlatma ve jant seçenekleri...

YENİ OPSİYONLAR

Diğer değişiklikler arasında yeni bir 17 inç alaşım jant seti ve kabinde çok renkli ortam aydınlatmasının eklenmesi yer alıyor. Ayrıca harita, iç mekân ve güneşlik ışıklarının tümü LED teknolojisi ile yükseltilmiş. Hyundai herhangi bir kaput altı güncellemesindense bahsetmedi.