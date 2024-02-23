Hyundai i20 N-Line'a özel makyaj! Ortam aydınlatma ve jant seçenekleri...
Hyundai, i20 N Line hot hatch iddiasını revize etti. Hâlâ iddiasını sürdüren modelde yapılan değişiklikler oldukça minimal seviyede olarak dikkat çekti.
Hyundai'de N Line, markanın Ford'un ST-Line, Audi'nin S-Line, Mercedes'in AMG-Line ve BMW'nin... M Sport'u ile eşdeğer olarak faaliyete geçti. N Line otomobiller, tam bir Hyundai N performans otomobilinden bekleyebileceğiniz iç ve dış tasarım ayrıntılarından bazılarına sahip.
ARTIK i20 N'E DAHA ÇOK BENZİYOR!
Hyundai'nin makyajı modeli, park edildiğinde gerçek i20 N hot hatch'e artık daha fazla benziyor. Kimileri içinse daha iyi göründüğü bile söylenebilir.
HYUNDAI N-LINE ÖZELLİKLERİ
N Line ayrıca kalın koltukları, N markalı direksiyon ve vites kolundaki delikli deri, kumandalar ve döşeme dikişlerindeki kırmızı parıltılarla içeride de ikna edici bir şekilde sportif görünüyor.
IZGARA AYRINTISI
Tüm bu iyi şeyler yenilenen araca da taşınmış. Ayrıca eski otomobilde kullanılan damalı bayrak efekti yerine artık daha geleneksel çizgilere sahip olan ızgaraya yer verilmiş.
YENİ OPSİYONLAR
Diğer değişiklikler arasında yeni bir 17 inç alaşım jant seti ve kabinde çok renkli ortam aydınlatmasının eklenmesi yer alıyor. Ayrıca harita, iç mekân ve güneşlik ışıklarının tümü LED teknolojisi ile yükseltilmiş. Hyundai herhangi bir kaput altı güncellemesindense bahsetmedi.
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