Renault 5 E-Tech Cenevre'de tanıtılıyor: İşte yeni modele ait tüm detaylar...

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:25

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:25

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, E-Tech elektrikli ve E-Tech full hibrit ürün gamının yanı sıra interaktif avatarı Reno'yu da fuarda tanıtacak.

Renault, 26 Şubat-3 Mart'ta düzenlenecek 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Salon 4'te bulunan 2 bin 900 metrekarelik stantla yerini alacak. Şirketin yüzde 100 elektrikli modeli 5 E-Tech'in tanıtılacağı basın toplantısı 26 Şubat'ta düzenlenecek.

Şirketin 'R5volution Is a French Thing' temasıyla oluşturduğu stantta elektrikli ve hibrit olmak üzere en güncel modelleri sergilenecek. Ziyaretçiler, standın ortasında konumlanan sergileme alanında Reno ile tanışma imkânı elde edecek.

Ayrıca markanın ikonik modeline yönelik Renault 5 ürünleri de yer alacak. Fuarda konumlanan The Originals mağazasında Bonzini Langirt, Shapers Club sörf tahtası, Saint James yünlü kazak ve Plume elektrikli scooter gibi Fransız markalarıyla tasarlanan ve üretilen ürünler satılacak.

FRANSIZ STARTUPLAR İLE ORTAK PROJELER

Renault, 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli ikonik aracının tanıtımını, ulaşım sektöründeki 5 Fransız startup ile birlikte yürüttüğü bir program olan '5 Movements' ile zenginleştiriyor. Bu kapsamda ilk katlanır yelkenli bot, ilk elektrikli BMX, ilk elektrikli jet ski, ilk elektrikli kar scooterı ve ilk elektrikli foil sörf tahtası olmak üzere 5 ulaşım aracı geliştirildi.

Her bir ortak proje toprak, su, hava veya kar gibi doğal bir unsurdan ilham alıyor. Ayrıca tüm bu ulaşım araçları yenilikçi, kompakt ve yüksek performanslı olarak öne çıkıyor.

RENAULT 5 ÖZELLİKLERİ

Yeni Renault 5, daha önce CMF-B EV olarak adlandırılan AmpR Small platformuna dayalı olarak piyasaya sürülecek ilk araç olacak.

Bu platform aynı zamanda retro esintili kompakt bir SUV olan yeni Renault 4, yeni Nissan Micra ve potansiyel olarak yeni Renault Twingo'nun da temelini oluşturacak.

RENAULT 5 MENZİL

Yeni Renault 5 piyasaya çıktığında sadece 52kWh batarya ile satışa sunulacak ve tek şarjla 400 kilometreye kadar menzil sunacak. Bununla birlikte, zaman içinde Renault 5, muhtemelen 320 kilometreye yakın menzil sağlayacak ancak daha uygun fiyatlı olacak daha küçük bir 40kWh batarya ile de satışa sunulacak.

Hızlı şarj hızlarının 130kW'a kadar ulaşabilen Megane E-Tech'inkine benzer olması da bekleniyor, ancak bu henüz doğrulanmadı.

RENAULT 5 ÜRETİM

Renault 5, Renault Grubu bünyesinde yalnızca elektrikli araç tasarımı, mühendisliği ve üretimine odaklanan ayrı bir şirket olan Ampere tarafından Fransa'nın Douai kentinde üretilecek.

RENAULT 5 TÜRKİYE FİYATI

Cenevre'de tanıtılacak yeni Renault modelinin yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor. Bu süre içinde döviz kurlarına bağlı olarak ortaya çıkacak farklar nedeniyle kesin bir fiyat tahmininde bulunmak oldukça zor. Ancak şu anda Renault Zoe E-Tech'in liste fiyatı 1 milyon 352 bin TL ve yeni modelin Zoe'den en azından yüzde 10 daha uygun bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.