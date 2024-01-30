Bu tarihten sonra 128 kilometrelik hız geçilemeyecek! Yeni tasarı hazırlandı...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:07

Güncelleme: 30.01.2024 - 12:07

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaklaşık 40 milyon nüfuslu en büyük eyaleti Kaliforniya'da önerilen bir yasa tasarısı, bazı yeni araçların hız sınırını 10 mil/saatten fazla aşmasını engellemeyi amaçlıyor.

Tasarı, 2027 model yılından itibaren bir aracın hızının elektronik olarak sınırlandırılmasını öngörüyor. Acil durum araçlarının ise bundan muaf tutulacağı belirtiliyor.

Tasarı, sürücünün hız sınırlayıcıyı geçici olarak devre dışı bırakmasına izin verecek, bu da otomobil üreticisi veya (bazı durumlarda) Kaliforniya Otoyol Devriyesi komiseri tarafından tamamen devre dışı bırakılabilecek.

Çok uzak olmayan bir gelecekte, Kaliforniya'da yepyeni bir arabayı saatte 80 milden (128.74 km) daha hızlı sürmek artık mümkün olmayabilir. Zira eyalet senatörü Scott Wiener bu hafta başında bazı yeni araçların hız sınırını 10 mil/saatten fazla aşmasını engellemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı önerdi. Kaliforniya'da ilan edilen azami hız sınırı saatte 70 mil, yani saatte 80 milin üzerindeki hızlar yasak.

HIZ SINIRLAMASI

Kaliforniya Sokaklarında Hız ve Ölüm Oranlarının Azaltılması ya da kısaca SAFER Kaliforniya Sokakları salı günü yayımlanan 2027 model yılından itibaren Kaliforniya'da üretilen ya da satılan yeni otomobil ve kamyonlarda hız sınırlayıcılarının kullanılmasını öngören bir yasa tasarısıdır. Bu araçların, sürücünün yukarıda belirtilen eşiğin üzerinde hız yapmasını elektronik olarak engelleyen bir "akıllı hız sınırlayıcı sisteme" sahip olması gerekecektir.

Hız sınırlayıcı teknoloji acil durum araçları için geçerli olmayacaktır. Tasarıda pasif cihazın sürücü tarafından geçici olarak devre dışı bırakılabileceğine dair bir ifade de yer alıyor, ancak bunun hangi durumlarda geçerli olabileceği belirsiz. Tasarıda ayrıca otomobil üreticilerinin hız sınırlayıcıyı tamamen devre dışı bırakabilecekleri belirtiliyor, ancak muhtemelen sadece yetkili acil durum araçları için. Kaliforniya Otoyol Devriyesi komiseri de kendi takdirine bağlı olarak hız sınırlayıcıyı devre dışı bırakma yetkisi verebilir.

Kaliforniya'daki ABC7 haberlerine göre Wiener, "Bunun bir aşırılık olduğunu düşünmüyorum ve çoğu insanın bunu bir aşırılık olarak göreceğini sanmıyorum, hız sınırlarımız var, bence çoğu insan hız sınırlarını destekliyor çünkü insanlar hızın öldürdüğünü biliyor" dedi.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Önerilen mevzuatın, Kaliforniya'da 2019'dan 2022'ye kadar yüzde 22 oranında arttığı bildirilen artan trafik ölümlerini ele alma girişimi olduğu söyleniyor. Ulusal bir ulaştırma araştırma grubu olan TRIP'in ilgili bir basın açıklamasında yer verdiği verilere göre bu durum söz konusu. U.C. Berkley's SafeTREC tarafından hazırlanan ayrı bir rapor, 2017'den 2021'e kadar Kaliforniya'da hıza bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 30 arttığını; ulusal olarak ise bu süre zarfında neredeyse yüzde 24 arttığını ortaya koydu.

Teklif edilen tasarı yasalaşırsa Kaliforniya ABD'de hız sınırlayıcı bir cihazı zorunlu kılan ilk eyalet olacak. Kaliforniya'yı diğer ABD eyaletlerinin ve hatta bazı ülkelerin de takip etme ihtimali yüksek olarak değerlendiriliyor.