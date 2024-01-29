Skoda Kamiq makyajlandı: Yeni Skoda modelinin fiyatı ve teknik özellikleri...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:41

Güncelleme: 29.01.2024 - 16:41

Skoda Kamiq'in ürün yelpazesi SE, SE L ve Monte Carlo olmak üzere üç bölüme ayrılmış. Giriş seviyesi SE modelleri bile kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikli 8,25 inçlik merkezi dokunmatik ekran, 8 inçlik gösterge ekranı, anahtarsız giriş, 17 inç alaşım jantlar, LED farlar ve gündüz farları, arka park sensörleri ve çift bölgeli klima kontrolü gibi birçok temel özellikle birlikte geliyor.

Orta sınıf SE L standart donanıma 18 inç jantlar, daha büyük 9,2 inç dokunmatik ekran ve 10,25 inç Sanal Kokpit sürücü ekranı, farklı iç tasarım şeması, ambiyans aydınlatması, krom pencere kaplaması ve arka için gizlilik camı ekliyor.

Üst sınıf Monte Carlo modelleri 18 inç elmas kesim alaşımlar ve siyah dış kaplama sayesinde daha dinamik bir görünüm kazanıyor. Ayrıca panoramik açılır tavan, viraj alma fonksiyonlu matris LED farlar, LED arka lambalar, geri görüş kamerası ve 'Spor Şasi Kontrolü' olarak da bilinen ayarlanabilir amortisörler için sürüş modları bulunmaktadır.

SKODA KAMIQ MOTORLARI

Skoda, Kamiq'in fiyatını rekabetçi tutmak amacıyla herhangi bir hibrit destek eklemediği anlaşılıyor.

Serinin merkezinde 1.0 litrelik üç silindirli TSI benzinli motor yer alıyor. En temel SE-spec Kamiq'te bu motor 95 hp güç üretiyor ve beş ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor.

Ancak SE modelleri, SE L ve Monte Carlo otomobillerde standart olarak sunulan 115 hp gücünde üç silindirli bir motorla da sunuluyor. Bu daha güçlü versiyon altı vitesli manuel şanzımana sahip veya isteğe bağlı olarak yedi vitesli DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla sipariş edilebiliyor.

Üç silindirli motorun üzerinde ise 150 hp güce ve yakıt ekonomisini iyileştirmek için tasarlanmış silindir deaktivasyonuna sahip 1,5 litrelik dört silindirli TSI benzinli motor yer alıyor. Bu motor altı vitesli manuel veya yedi vitesli otomatik vites ile sunuluyor.

TASARIM VE İÇ MEKÂN

Skoda Kamiq'in kendine özgü ön tasarımı makyajla birlikte çok fazla değişmedi, ancak ön ızgara eskisinden daha büyük ve daha dik hale gelirken, ön ve arka tamponlarda da değişiklikler yapıldı. Kamiq'teki en büyük güncellemelerden biri, ilk kez matris LED farların eklenmesidir, ancak bunlar en üst özellikli modeller hariç tüm modellerde isteğe bağlıdır.

Ayrıca her modelde çift ekranlı bir bilgi-eğlence sistemi bulunuyor; SE donanımında sekiz inç dijital gösterge paneli ve 8,2 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı yer alırken SE L ve Monte Carlo'da iki kollu direksiyon simidinin arkasında 10,25 inç Sanal Kokpit ve ön panelde daha büyük 9,2 inç ekran bulunuyor.

Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısının yanı sıra dört USB-C şarj portu, bagajda aksesuarlar için 12 voltluk bir soket, yükleri sabitlemek için bir bagaj ağı ve ön koltuk arkalıklarında telefon cepleri de standart olarak sunuluyor.

Sürücü kapısına gizlenmiş bir şemsiye, yakıt doldurma kapağının içinde bulunan bir buz kazıyıcı ve dökülmenizi önlemeye yardımcı olmak için genişletilebilir ön cam yıkayıcı haznesi gibi Skoda'nın imzası niteliğindeki 'Simply Clever' dokunuşlarından bazıları da araçta yer alıyor.

SKODA KAMIQ FİYAT

Skoda'nın en küçük SUV'u Kamiq'in fiyatlarının İngiltere'de 24 bin 30 sterlinden başladığı açıklandı. Ön sipariş alınan modelin ilk 2024 baharında müşterilerle buluşması bekleniyor.

Skoda Kamiq'in orta sınıf SE L donanımı 27 bin 175 sterlinden, üst sınıf Monte Carlo donanımı ise 29 bin 275 sterlinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.

SKODA KAMIQ TÜRKİYE

Skoda Kamiq şu anda Türkiye'de 1.0 TSI 110 beygir gücündeki motoru ve DSG şanzımanla 1 milyon 349 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yeni modelin Türkiye fiyatı ile ilgili olarak henüz bir bilgi bulunmuyor.