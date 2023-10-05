Takograf nedir, ne işe yarar? Takograf hangi araçlarda zorunludur?

Takograf aygıtı karayolu taşımacılığında güvenli sürüş için önem arz eden bir aygıttır. Takograf nedir, ne işe yarar? Takograf hangi araçlarda zorunludur?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:15
Takograf nedir, ne işe yarar? Takograf hangi araçlarda zorunludur?
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Takograf, kullanıldığı taşıtın hızını, aldığı yolu ölçmeye yarayan bir aygıttır.

Takograf aygıtı taşımacılıkta önemli arz eder. Takografın diğer adı "takometre"dir. 

Takograf kullanan araçlar, 1 Ekim 2021 tarihli mevzuata göre dijital takograf kullanmalıdır.

Bu tarihten itibaren analog takograf kullanmak yasaklanmıştır.

Takograf, karayolu ile yolcu veya eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan kontrol cihazıdır.

Dijital takografların onaylı servislerce en azından iki yılda bir kontrolü yapılmalıdır.

Takograf uzun yol şoförlerinin, kamyon sürücülerinin ve TIR sürücülerinin can güvenliğinin sağlanabilmesi için zorunlu kılınmıştır.

TAKOGRAF NE İŞE YARAR?

Takograf, takılı olan aracı kullanan şoförün faaliyetlerini kaydeder.

Takograf aygıtı; taşıtın kat ettiği mesafeyi, taşıtın yol boyunca hızını ve taşıtın sürüş zamanını kayıt altına alır.

TAKOGRAF HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLUDUR?

Yük taşımacılığında kullanılan ve ağırlığı 3 bin 500 kg üzerindeki kamyonet, kamyon ve TIR tipi araçlarda takograf kullanımı zorunludur.

Yolcu kapasitesi 17'yi aşan yolcu taşıyan otobüslerde takograf kullanımı zorunludur.


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