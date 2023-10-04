Ehliyet sınıfları neler? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanabilir? Hangi ehliyet kaç yaşında alınır?
B sınıfı ehliyet ile 125 cc ve altındaki motosikletlerin kullanılabilmesi için düzenleme yapılacağı iddialarının ardından ehliyetler ve kullanabildikleri araçlar merak edilmeye başlandı.
Ehliyet sınıfları neler? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanabilir? Hangi ehliyet kaç yaşında alınabilir?
M sınıfı sürücü belgesi: 2-3-4 tekerleklekli moped yani motorlu bisiklet ehliyetidir.
Yönetmelikte; azami hızı saatte 45 kilometreyi geçmeyen, içten yanmalı motorlarda 50 santimetreküp (cc) elektrikli motorlarda nominal güç çıkışı 4 kilovatı (kv) geçmeyen motorlu bisikletleri ifade eder.
Yaş sınırı 16'dır.
A1 sınıfı sürücü belgesi: 2 tekerlekli motosikletlerde silindir hacmi 125 cc'yi, elektriklilerde 11 kv'yi geçmeyen; 3 tekerlekli motosiklerde ise 15 kv'yi geçmeyen taşıt kullanmaya izin veren ehliyetdir. Kv/kg oranı 0,1 değerini geçmeyecek şekilde sepetli veya sepetsiz olabilir.
Yaş sınırı 16'dır.
M sınıfını kapsar.
A2 sınıfı sürücü belgesi: 2 tekerlekli motosikletlerde 35 kv'yi geçmeyen; 3 tekerlekli motosiklerde ise 15 kv'yi geçmeyen taşıt kullanmaya izin veren ehliyetdir. Kv/kg oranı 0,2 değerini geçmeyecek şekilde sepetli veya sepetsiz olabilir.
Yaş sınırı 18'dir.
M ve A1 sınıfını kapsar.
A sınıfı sürücü belgesi: Silindir ve elektrikli motor gücüne bakılmaksızın tüm 2 ve 3 tekerlekli motosikletleri kullanmaya izin veren ehliyetdir.
2 tekerlekliler de yaş sınırı 20, 3 tekerleklilerde yaş sınırı 21'dir. A sınıfı belge alacakların en az 2 yıllık A2 sınıfı ehliyeti olması ya da 24 yaşını doldurmuş olması gerekir.
M, A1 ve A2 sınıfını kapsar.
B1 sınıfı sürücü belgesi: Motor gücü 15 kv, ağırlığı ise 400 kilogramı geçmeyen 4 tekerlekli motosikletleri kullanmaya hak tanıyan ehliyettir.
Yaş sınır 16'dır.
M sınıfını kapsar.
B sınıfı sürücü belgesi: M, B1 ve F sınıfı araçları kullanmaya izin veren ehliyettir. Motor bisiklet, 4 tekerlekli motosiklet ve traktör kullanmaya izin verir. Azami yüklü ağırlığı 4 bin 250 kg olan birleşik araçları kullanabilirler.
Yaş sınırı 18'dir.
M, B1 ve F sınıfını kapsar.
Otomatik vitesli araba ehliyeti: Sürücü adayları B sınıfı ehliyet almadan önce kayıt yaptırdıkları sürücü kursuna otomatik vitesli araç kullanmak için başvuru yapabilir. Sürücü adayı sınava otomatik vitesli araçla girip başarılı olursa ehliyetinde otomatik vitesli araç kullanır yazacak ve manuel araba kullanamayacaktır.
Yaş sınırı 18'dir.
m, B1 ve F sınıfını kapsar.
BE sınıfı sürücü belgesi: B sınıfı ehliyet ile kullanılan araçlarla römorklu yük taşımacılığı yapmak isteyenler almalıdır. Römork veya yarı römorkun ağırlık sınırı 3 bin 500 kg'dir. B sınıfı ehliyeti olmayanlar BE sınıfına başvuru yapamaz.
Yaş sınırı 18'dir.
M, B1, B ve F sınıfını kapsar.
C1 sınıfı sürücü belgesi: 3 bin 500 kg ile 7 bin 500 kg arasındaki kamyon ve çekicileri kullanmak için gerekli sürücü belgesidir. B sınıfı ehliyeti olmayanlar alamaz.
Yaş sınırı 18'dir.
M, B1, B ve F sınıfını kapsar.
C1E sınıfı sürücü belgesi: Katar ağırlığı 12 tonu geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan araçlara, araçla birlikte toplam ağırlığı 12 tonu geçmemek kaydı ile 3 bin 500 kg'nin üzerinde römork ve yarı römork takabilmek için alınmalıdır. C1 sınıfı sürücü belgesi deneyim şartıdır.
Yaş sınırı 18'dir.
M, B1, B, BE, C1 ve F sınıfını kapsar.
C sınıfı sürücü belgesi: Kamyon ve çekici kullanmak için gerekli ehliyetdir. B sınıfı ehliyeti olmayanlar alamaz.
Yaş sınırı 21'dir.
M, B1, B, C1 ve F sınıfını kapsar.
CE sınıfı sürücü belgesi: C sınıfı ehliyet ile kullanılan ve azami yükü 750 kilogramı geçen römork ve yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanmak için gerekli ehliyettir. Yeni TIR ehliyeti olarak da bilinir. Deneyim şartı en az C sınıfı ehliyettir.
Yaş sınırı 21'dir.
M, B1, B, BE, C, C1, C1E ve F sınıfını kapsar.
D1 sınıfı sürücü belgesi: Minibüs kullanılmasına imkân tanıyan ehliyettir. Araçların yolcu sınırı 16+1 olarak belirlenmiştir. En az B ehliyeti olanlar bu ehliyeti almak için başvurabilir.
Yaş sınırı 21'dir.
M, B, B1 ve F sınıfını kapsar.
D1E sınıfı sürücü belgesi: Minibüs kullanılmasına imkân tanıyan ehliyettir. Araçların yolcu sınırı 16+1 olarak belirlenmiştir. D1 sınıfından farklı olarak minibüse 750 kg'nin üzerinde römork takmaya müsaade eden ehliyettir. D1 sınıfı ehliyeti olanlar alabilir.
Yaş sınırı 21'dir.
M, B, B1,BE D1 ve F sınıfını kapsar.
D sınıfı sürücü belgesi: Otobüs kullanabilmek için gereken ehliyettir. En az B sınıfı ehliyeti olanlar alabilir.
Yaş sınırı 24'tür.
M, B, B1, D1 ve F sınıfını kapsar.
DE sınıfı sürücü belgesi: Otobüs kullanabilmek için gereken ehliyettir. En az B sınıfı ehliyeti olanlar alabilir. D sınıfından farklı olarak otobüslere 750 kg'yi geçen römork takmaya imkân sağlar. En az D sınıfı ehliyeti olanlar başvurabilir.
Yaş sınırı 24'tür.
M, B, B1,BE, D, D1, D1E ve F sınıfını kapsar.
F sınıfı sürücü belgesi: Traktör kullanmak isteyenlerin almaı gereken ehliyettir.
Yaş sınırı 18'dir.
M sınıfını kapsar.
G sınıfı sürücü belgesi: İş makinesi kullanabilmek için gerekli olan ehliyettir.
Yaş sınırı 18'dir.
M sınıfını kapsar.
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