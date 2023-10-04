Ehliyet sınıfları neler? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanabilir? Hangi ehliyet kaç yaşında alınır?

A sınıfı sürücü belgesi: Silindir ve elektrikli motor gücüne bakılmaksızın tüm 2 ve 3 tekerlekli motosikletleri kullanmaya izin veren ehliyetdir.

2 tekerlekliler de yaş sınırı 20, 3 tekerleklilerde yaş sınırı 21'dir. A sınıfı belge alacakların en az 2 yıllık A2 sınıfı ehliyeti olması ya da 24 yaşını doldurmuş olması gerekir.

M, A1 ve A2 sınıfını kapsar.