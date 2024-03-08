Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi seçeneklerini müşterilerine sunan Citroen, PSA Finans avantajıyla müşterilerini bayilerine bekliyor.

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08 Mart 2024 Cuma, 13:17
Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

Citroen, mart ayında özel kredi fırsatlarıyla yeni araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, mart ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

CITROEN C4X

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroen C4'e ise, 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

CITROEN C5 AIRCROSS

Citroen C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

CITROEN C3 AIRCROSS

Güçlü SUV tasarımı, ile öne çıkan Citroen C3 Aircross modeli, 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroen C3 modelinde ise, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

CITROEN e-C4

Citroen, e-C4 ve e-C4 X ile C segmentinde birbirini tamamlayan iki elektrikli araç sunan tek marka olarak öne çıkmaya devam ederken, menzil ve maliyet odaklı yaklaşımını da sürdürüyor. Her iki elektrikli model, içten yanmalı motora sahip C4 ve C4 X modellerinin iç mekan genişliği ve kabin içi kullanım özelliklerini elektrikli güç-aktarma sisteminin avantajlarıyla birleştiriyor. Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor. Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW hızlı şarj işlevi çok yönlü kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.

Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

'Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası' ödülünü kazanan Citroen, hafif ticari araçlarda da avantajlı kampanyalara imzasını atıyor.

Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

CITROEN BERLINGO KOMBI

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan Berlingo Kombi modeli, 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

CITROEN JUMPY SPACETOURER

Citroen Jumpy Spacetourer modelinde 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper ve günlük hayatı kolaylaştıran bir mesai arkadaşı olarak Jumpy modellerini 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

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