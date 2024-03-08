Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...

CITROEN e-C4

Citroen, e-C4 ve e-C4 X ile C segmentinde birbirini tamamlayan iki elektrikli araç sunan tek marka olarak öne çıkmaya devam ederken, menzil ve maliyet odaklı yaklaşımını da sürdürüyor. Her iki elektrikli model, içten yanmalı motora sahip C4 ve C4 X modellerinin iç mekan genişliği ve kabin içi kullanım özelliklerini elektrikli güç-aktarma sisteminin avantajlarıyla birleştiriyor. Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor. Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW hızlı şarj işlevi çok yönlü kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.