Citroen'de mart fırsatları başladı: PSA Finans ile yüzde 0,99 faizli 300 bin TL...
Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi seçeneklerini müşterilerine sunan Citroen, PSA Finans avantajıyla müşterilerini bayilerine bekliyor.
Citroen, mart ayında özel kredi fırsatlarıyla yeni araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, mart ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.
CITROEN C4X
Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroen C4'e ise, 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.
CITROEN C5 AIRCROSS
Citroen C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.
CITROEN C3 AIRCROSS
Güçlü SUV tasarımı, ile öne çıkan Citroen C3 Aircross modeli, 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroen C3 modelinde ise, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
CITROEN e-C4
Citroen, e-C4 ve e-C4 X ile C segmentinde birbirini tamamlayan iki elektrikli araç sunan tek marka olarak öne çıkmaya devam ederken, menzil ve maliyet odaklı yaklaşımını da sürdürüyor. Her iki elektrikli model, içten yanmalı motora sahip C4 ve C4 X modellerinin iç mekan genişliği ve kabin içi kullanım özelliklerini elektrikli güç-aktarma sisteminin avantajlarıyla birleştiriyor. Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor. Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW hızlı şarj işlevi çok yönlü kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.
'Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası' ödülünü kazanan Citroen, hafif ticari araçlarda da avantajlı kampanyalara imzasını atıyor.
CITROEN BERLINGO KOMBI
Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan Berlingo Kombi modeli, 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
CITROEN JUMPY SPACETOURER
Citroen Jumpy Spacetourer modelinde 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper ve günlük hayatı kolaylaştıran bir mesai arkadaşı olarak Jumpy modellerini 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.
İlgili Haberler
- Alfa Romeo En İyi Otomobiller Yarışması'na damga vurdu: Yarışma tarihinde ilk kez 1 marka 3 ödül aldı...
- Peugeot, sıfır faizli kredi olanakları sunuyor: İşte model model kullanılabilecek krediler...
- Dünyanın en şirin arabası Lite versiyonuyla satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri...
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- Erdoğan'ın mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı
- Özel'den Burcu Köksal'ın o sözlerine yanıt!
- CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması
- 'Yönetmeyeceğim'
- Demokrat Parti'de üst düzey istifa
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
- ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’
- Oğuz Murat Acı'nın aile avukatından açıklama