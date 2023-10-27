BYD 2 modelinde Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı: Kasımda Türkiye'de...

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:19

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:19

Dünyanın lider elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin yeni modelleri BYD Seal ve BYD Dolphin, Avrupa'nın önde gelen bağımsız güvenlik değerlendirme programı Euro NCAP güvenlik testlerinden başarıyla geçerek beş yıldızla ödüllendirildi.

BYD açıklamasına göre, kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak elektrikli C SUV modeli BYD Atto 3'ün ardından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi alan modelleri BYD Seal ve BYD Dolphin, markanın güvenliğe verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

BYD Seal

BYD'nin yeni nesil elektrikli araç mimarisi e-Platform 3.0 üzerine üretilen D segmenti sedan BYD Seal ve C segmenti hatchback BYD Dolphin'in, Euro NCAP tarafından değerlendirilerek yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğu tescil edildi.

Elektrikli BYD Seal ve BYD Dolphin, Euro NCAP mühendisleri tarafından yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, güvenlik asistanları ve yayalar gibi diğer yol kullanıcıları olmak üzere dört ana kategoride testten geçirildi. Her iki model de maksimum puanları aldı.

BYD'nin yeni nesil e-Platform 3.0 mimarisinin yanı sıra dünyanın ilk seri üretim yüksek kapsamlı entegre 8'i bir arada elektrik güç ünitesi ve üst düzey güvenliğe sahip 'Blade Batarya' teknolojisi, farklı kaza senaryolarında da en üst düzeyde koruma sağlıyor.

BYD Dolphin

BYD e-Platform 3.0, bir çarpışma durumunda enerjinin araç tarafından nasıl emileceğini kontrol eden ve yolcu kabinine müdahaleyi minimuma indiren bir yapıya da sahip.

BYD'nin gövdeyi ve Blade bataryayı entegre eden son CTB (Cell-to-Body) teknolojisiyle sunulan modellerinde, süperspor otomobillerdeki kadar yüksek gövde dayanıklılığı da bulunuyor. Bu sayede üstün sürüş kabiliyetinin yanı sıra sürücü ve yolculara da daha iyi koruma sunuyor.

Euro NCAP test sonuçlarına göre yüksek standart güvenlik donanımlarına sahip BYD Seal yetişkin yolcu korumasında yüzde 89, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 76 gibi yüksek puanlar elde ederken, yayalar veya bisikletliler gibi diğer yol kullanıcılarına karşı da yüzde 82 korumasıyla öne çıktı.

BYD Dolphin ise gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş asistanlarıyla testten yüksek dereceler elde etti. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 89 alan BYD Dolphin, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 79 ve diğer yol kullanıcıları korumasında yüzde 85'lik dereceye sahip oldu.

Kullanıcılarına yenilikçi ürünler sunmayı hedefleyen BYD, güvenlik konusunda da öne çıktı.