Şarj istasyonlarında 'fazla ücret' kararı: Şarj etmeden önce bir daha düşünün!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:26

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:26

Tesla, 2019 yılında yoğun zamanlarda şarj seanslarını kısaltmaya yardımcı olmak için Supercharger (şarj cihazı) istasyonlarında yeni bir özellik tanıttı. Otomobil üreticisi, belirli yüksek trafikli yerlerde araç sahiplerinin şarj durumunu maksimum yüzde 80 ile sınırlamaya başladı.

Çoğu insan zaten aracını yüzde 100 şarj etmiyor ve son yüzde 20'yi doldurmak ise çok daha yavaş olduğu için ortalama şarj süresi de bu şekilde büyük ölçüde azalıyordu.

Bununla birlikte, bazen yüzde 80'den fazla şarj etmek de gerektiğinden, bu durum birçok araç sahibini endişelendiriyordu.

Tesla, bu istasyonlardaki araçların şarj durumunu otomatik olarak yüzde 80 olarak ayarlayacak şekilde özelliği hızla değiştirdi, ancak araç sahipleri isterlerse bunu manuel olarak yüzde 100'e çıkarabiliyorlardı. Bu yıllardır uygulanan bir çözümdü ve çoğu araç sahibinin endişelerini giderdi. Ancak şimdi, Tesla görünüşe göre daha sert bir uygulama için hazırlık yapıyor.

Ünlü Tesla hacker'ı Green, en son Tesla yazılım güncellemesini inceledi ve Tesla'nın bir "sıkışıklık ücreti" üzerinde çalıştığını tespit etti.

YÜKSEK ŞARJ İÇİN FAZLA ÜCRET!

Tesla'nın şarj durumunu otomatik olarak yüzde 80'e ayarladığı yoğun istasyonlarda, sınırı yüzde 80'in üzerine çıkarmaya karar verenler için artık daha fazla ücret talep edeceği iddia ediliyor.

Bu yeni ücretin ne kadar olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

ŞARJDA BIRAKMA ÜCRETİ

Tesla, Supercharger'lara ilk kez yeni bir ücret getirmiyor. Otomobil üreticisi ayrıca, bir otomobilin şarjı bittiğinde ancak hâlâ bir Supercharger'da park halinde beklemesi üzerine uygulanan "Supercharger rölanti ücreti"ni de uygulamaya koydu.

Çoğu insan Supercharger'ların park etmek için değil şarj etmek için olduğu konusunda hemfikir olduğu için bu ücret daha önce önemli ölçüde tartışılmadı.