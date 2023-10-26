Mitsubishi güç topluyor: Ampere'ye yatırım kararı aldı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:04

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:04

Mitsubishi, son on yıldır otomotiv dünyasında bir nevi ikinci planda kaldı ve markanın Lancer, Pajero, Eclipse gibi ünlü modelleri büyük ölçüde unutuldu. Şimdi, ortak firma Renault'nun Ampere EV birimine 200 milyon dolara kadar yatırım yapacağını söylüyor.

Ampere, 2024 yılında muhtemelen 10 milyar doları aşan bir değerleme ile halka açılacak ve şirketin ilk halka arz planlarını detaylandırmak için 15 Kasım'da bir yatırımcı günü düzenleyecek. 1 Kasım'da Renault ve Ampere resmi olarak ayrı birer işletme haline gelecek. Megane E-Tech şimdilik şirketin tek ürünü, ancak yakında daha fazlası da gelecek.

Mitsubishi hâlâ Japonya'da ve Asya'nın bazı bölgelerinde az sayıda araç satıyor olsa da, yakın zamanda Çin'deki bir SUV üretim anlaşmasından çekildi ve hâlâ oldukça gecikmeli bir 2035 elektrifikasyon hedefine sahip. İronik bir şekilde Mitsubishi, 2000'li yılların sonunda i-MiEV ile modern bir elektrikli aracı piyasaya süren ilk otomobil üreticilerinden biriydi. Ancak bu araba 100 kilometrelik menzili ve 130 km/sa'lik son hızı ile büyük boy bir golf arabası niteliğindeydi. Ardından 2009 yılında Mitsubishi, 45 binden fazla MiEV ürettikten sonra 2018 yılında platformu durdurdu. Uluslararası alanda, hem Peugeot hem de Citroen MiEV'in farklı versiyonlarını satışa sundu.

Mitsubishi Motors şu anda kendi ana pazarı olan Japonya dışında elektrikli araç satmıyor. Burada bir adet elektrikli kei van ve bir adet elektrikli minibüs modeli satılıyor.

Mitsubishi Motors, Nissan tarafından satın alındığı 2016 yılında Renault-Nissan (-Mitsubishi) İttifakı'nın bir parçası olmuştu.