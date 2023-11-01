BYD ATTO 3 Türkiye'de satışa sunuldu: Renault Megane ile aynı fiyat!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:00

Dünyanın lider elektrikli araç üreticilerinden BYD (Build Your Dreams), eylül ayında gerçekleştirdiği marka tanıtımının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü yollara çıkardı.

BYD açıklamasına göre, BYD'nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1 milyon 590 bin TL'lik fiyatla satışa sunuldu. Bu model kendine has üstün teknolojisine ek olarak üst düzey malzeme kalitesiyle de dikkati çekiyor. Kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan Renault Megane E-Tech firmanın son paylaştığı fiyat listesinde Techno donanım seviyesinde 1 milyon 499 bin TL, Iconic ise 1 milyon 599 bin TL'idi. Şu anda ise Renault fiyat listesi güncelleniyor.

BYD ATTO 3, ünlü Alman otomobil tasarımcısı Wolfgang Egger'in imzasını taşıyor. Ön ve arkada karakteristik bir tasarıma sahip olan BYD ATTO 3, markanın 'Ejderha Yüzü' olarak adlandırdığı tasarım dilini kullanıyor. Kendine özgü akıcı çizgileriyle bir ejderhanın yüzüne atıfta bulunan BYD ATTO 3, her açıdan farklı olmayı başarıyor. Arka tasarımda ise otomobilin genişliği boyunca uzanan stop lambaları, daha fazla şıklık ve görünürlük katıyor.

15,6 İNÇ MULTİMEDYA EKRAN

Teknolojik ve şık detaylara sahip geniş iç hacmi ile dikkati çeken BYD ATTO 3'ün kabini spor ve müzik temalarından ilham alınarak tasarlandı.

Kabini çevreleyen, ön ve arka kapıya uzanan beyaz hatlar, otomobilin iç tasarımına daha kaslı bir görünüm katıyor. Havalandırma ızgaraları, ağırlık plakalarına benzetilirken farklı kapı açma kolları da spor aletlerine gönderme yapıyor.

Orta konsolda ise koşu bandından esinlenilen bir tasarım öne çıkarken, otomobilin vites kolu ise kettlebell şekline sahip. Ön ve arka kapı içlerinde yer alan kırmızı detaylar, gitar telleriyle özdeşleşiyor. Tam elektrikli BYD ATTO 3, elektrikli dönebilir 15,6 inç multimedya ekranı ve şık direksiyonuyla dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Buna ek olarak BYD ATTO 3'te yer alan spor vegan deri ön koltuklar şıklık ve rahatlık sunuyor.

Direksiyon önünde yer alan ve direksiyon kolonuna entegre 5 inçlik dijital gösterge paneli de dikkat çeken ayrıntılardan biri. Sürüş deneyiminin merkezinde yer alan elektrikli dönebilir 15,6 inç multimedya ekranı ise isteğe göre dikey ya da yatay olarak kullanılabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay dahil olmak üzere bağlantı özellikleriyle birlikte sezgisel ve kolay bir kullanım sağlıyor. Araç özelliklerinin dokunmatik ekran ve fiziksel düğmelerin kombinasyonuyla birlikte yönetilebilmesi, her yol şartında pratik ve güvenli bir kullanım sağlıyor.

BYD ATTO 3 MENZİL

Sportif tasarımıyla öne çıkan BYD ATTO 3, 0,29 Cd rüzgâr direnci katsayısıyla aerodinamik bir model olarak öne çıkıyor. BYD ATTO 3, ayrıca yenilikçi güç ünitesi ve öncü Blade Batarya teknolojisine de sahip.

BYD ATTO 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

60.4 kWh bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor.

WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 kilometre menzil sunan BYD ATTO 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor. BYD ATTO 3'te Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor.

EŞARJ KAMPANYASI

Açıklamaya göre, BYD ATTO 3 modeliyle birlikte ilk 1500 müşterisine ayrıcalık da sunulacak. Yapılan işbirliği ile BYD sahipleri 31 Ocak 2024 tarihine kadar eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimden faydalanacak. Bu tarihten sonra da BYD müşterileri özel indirim fırsatlarından yararlanmaya devam edecek. Ayrıca tüm BYD bayilerinde Eşarj'ın AC ve DC şarj istasyonları tesis edilecek.

GREEN NCAP'TEN 5 YILDIZ

BYD ATTO 3 sahip olduğu teknolojiler ve özellikler sayesinde araçların verimliliğini değerlendiren Green NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirilirken, BYD ATTO 3 kullanıcıları aynı zamanda araç enerji paylaşım teknolojisi VtoL sayesinde aracın elektrik gücünü, maksimum 3.3 kW olacak şekilde elektronik ve elektrikli aletleri çalıştırmak için kullanabiliyor.

Bu sayede BYD ATTO 3, outdoor aktivitelere ve kamp yaşamına da uyum sağlıyor. BYD ATTO 3'te sunulan standart şarj kablosuyla kullanıcılar elektrikli aletlere sorunsuz bir şekilde güç verebiliyor.

BYD ATTO 3 BAGAJ HACMİ

BYD ATTO 3'ün 440 litrelik bagaj hacmi koltuklar katlandığında ise 1,338 litreye çıkıyor.