Herkesin beklediği elektrikli araç batarya testi: 100 bin kilometrelik kullanım!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:37

Almanya'nın önde gelen otomobil derneği ADAC tarafından yapılan testte Volkswagen ID.3 modeli iki buçuk yıl ve 100 bin kilometreyi aşan uzun bir sınava tabi tutuldu.

ADAC mühendisleri, test ve teknoloji merkezinde Volkswagen ID.3 Pro S modelini 100.000 kilometreyi aşan bir mesafe boyunca test etti. Yapılan testlerin sonucunda araçta herhangi bir anormalliğe rastlanmadığı tespit edildi.

TEST SONUCU

Bu testin sonucunda 77 kilovat-saatlik bataryanın başlangıçtaki kapasitesinin yüzde 93'ünü koruduğu belirlendi. 100 bin kilometrenin üzerinde kullanılan otomobilde batarya yalnızca yüzde 7'lik bir kayıp yaşadı.

ZORLU BATARYA TESTİ

ADAC ekibinin test sırasında bataryayı koruma amacıyla şarjı sınırlamadığı, sık sık şarjın yüzde 100'e çıkarıldığı ve hızlı şarj istasyonlarında doldurduğu açıklandı.

ADAC Volkswagen ID.3 kullanıcıları için yazılım güncellemelerini atlamamaları gerektiği uyarısında da bulundu. Güncellemelerle tüketimin düştüğü ve böylece menzilin arttığı ifade edildi.