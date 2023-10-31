İtalyan devi sentetik yakıtı bekliyor: Elektrikliye geçiş kısa mı sürecek?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:14

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:14

Lamborghini, 2014 yılında tanıtılan Asterion konsepti ile elektrikli geleceğe ilk kez adım attı. Geçen yıl resmen satışa sunulan Revuelto modeliyse markanın ilk plug in hibrit (fişli hibrit) modeli olarak tarihe geçti. İtalyan üreticinin elektrikli tasarımlara hız vereceği düşünülürken, markadan tahminlerin dışında bir açıklama geldi.

Lamborghini henüz içten yanmalı motorları bırakmaya hazır olmadığını kesin bir dille açıkladı. Markanın CEO'su Stephan Winkelmann eğer sentetik yakıt teknolojisi gelişir ise gelecekte içten yanmalı Lamborghini modellerinin üretilmeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Zaman içerisinde elektrikli otomobillerin içten yanmalı modellerin önüne geçeceğini düşünen yönetici batarya teknolojisinin gelişip daha hafif bir hal alması gerektiğini düşünüyor.

Elektrikli Lamborghini modellerine gelecekte yer açan marka içten yanmalı modellerden vazgeçmek istemiyor. Yeni Urus ve Lanzador modelinin tamamen elektrikli olarak tasarlanması bekleniyor. Lanzador'un 2028 yılında satışa sunulmasının planlandığı da biliniyor.