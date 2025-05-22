BYD'nin en çok satan aracı geliyor: Sadece 306 bin TL

BYD, en çok satan elektrikli aracı BYD Seagull'u Avrupa'da satışa sundu.En üst donanım 310 km menzile sahip 43,2 kWh bataryaya sahip ve BYD, WLTP City koşulları altında kentsel alanlarda 507 km yol kat edebileceğini iddia ediyor. Seagull'un Avrupa'daki adı Dolphin Surf ve Çin versiyonuna kıyasla birkaç değişikliğe sahip.



AVRUPA İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Öncelikle modelin Avrupa versiyonu Çin versiyonundan biraz daha büyük. BYD Surf 3.990 mm uzunluğunda, yani Seagull'dan 210 mm daha uzun, 5 mm daha geniş ve 40 mm daha yüksek. Dingil mesafesi ise aynı, 2,500 mm.



BYD DOLPHIN SURF BOYUTLARI İki versiyonun tam boyutları (uzunluk/genişlik/yükseklik): Seagull: 3780/1715/1540 mm, dingil mesafesi 2500 mm Dolphin Surf: 3990/1720/1590 mm, dingil mesafesi 2500 mm







BYD DOLPHIN SURF MAKSİMUM HIZ Tamamen elektrikli hatchback 5 koltuklu BYD Dolphin Surf Avrupa'da üç seçeneğe sahip olacak. Hepsi önden çekişli, e-platform 3.0 üzerine oturuyor ve 150 km/s azami hıza sahip. Giriş seviyesi versiyon Active olarak adlandırılıyor ve 19,990 Euro'dan başlıyor. WLTP 220 km hız yapabilen 30 kWh LFP blade batarya ve 65 kW motor ile geliyor.



BYD DOLPHIN SURF VE SEAGULL KARŞILAŞTIRMASI Karşılaştırma için, Seagull'un Çin'deki giriş seviyesi donanımı aynı 30 kWh bataryaya, daha zayıf 55 kW motora, CLTC koşullarında 305 km menzile ve 56.800 yuan (6 bin 963 Euro) fiyata sahip. Bu da 305 bin 985 liraya denk geliyor.



BYD DOLPHIN SURF TEKNİK ÖZELLİKLERİ Dolphin Surf'ün iki üst donanımı aynı 43,2 kWh bataryaya sahip ve yaklaşık 310 - 322 km WLTP menzili sağlıyor. Ancak motor bakımından farklılık gösteriyor. Orta seviye 65 kW (Active donanımla aynı) ve en üst donanım 115 kW motora sahip. Çin'de Seagull'un maksimum motor gücü ise 55 kW.



BYD Dolhin Surf Active donanımına ait teknik özellikler ve fiyatı şöyle: BYD Dolhin Surf Active 30 kWh batarya

220 km WLTP

65 kW motor

22.390 Euro, kampanyalı 19.990 Euro



BYD Dolhin Surf Boost donanımına ait teknik özellikler ve fiyatı şöyle: BYD Dolhin Surf Boost 43,2 kWh batarya

322 km WLTP

65 kW motor

25.390 Euro, kampanyalı 23.380 Euro



BYD Dolhin Surf Comfort donanımına ait teknik özellikler ve fiyatı şöyle: BYD Dolhin Surf Comfort 43,2 kWh batarya

310 km menzil WLTP

115 kW

27.890 Euro, kampanyalı 25.880 Euro

BYD DOLPHIN SURF ŞARJ SÜRESİ BYD, Dolphin Surf'ün 22 dakika içinde %30 - %80 şarj edebildiğini iddia ediyor. Maksimum DC şarj hızı giriş seviyesi Active donanımında 40 kW'tan 65 kW'a yükselirken, 42,3 kWh bataryaya sahip iki üst donanımda 80 kW'a çıkıyor.



BYD DOLPHIN SURF İÇ MEKAN Aracın içinde BYD imzalı 10.1″ dönebilen dokunmatik ekran, kablosuz telefon şarjı ve iki bardak tutucu bulunuyor. Arka koltuklar katlanabiliyor.



BYD SATIŞLARI BYD Seagull, şirketin en ucuz elektrikli aracı ve en çok satan otomobili. 2025 yılında (Ocak - Nisan), 113.099 adetlik teslimatla Wuling Hongguang Mini EV ve Geely Xingyuan'ın hemen ardından Çin'de en çok satan üçüncü otomobil oldu. Ayrıca bu dönemde dünya genelinde ise model 170 binden fazla satıldı.



BYD DOLPHIN SURF SATIŞA SUNULDU Dolphin Surf Almanya, İngiltere, Belçika ve diğer Avrupa pazarlarında satılacak. Türkiye'de 7 modelini satışa sunan BYD 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ülkemizde en çok 7. marka olmayı da başardı.

