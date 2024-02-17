BYD'nin zıplayan modeli şubatta bayilerde! 2 saniyede 100 kilometreye çıkıyor...

Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:16

Güncelleme: 17.02.2024 - 17:17

BYD, yeni Yangwang U9 elektrikli süper otomobilini 25 Şubat'ta resmen piyasaya sürecek. Yeni elektrikli süper otomobil 0'dan 100 km/sa hıza 2 saniyede çıkabiliyor.

BYD geçen ocak ayında Yangwang ultra lüks markasını lanse ederek arazi aracı U8 SUV ve U9 elektrikli süper otomobili piyasaya sürdü.

YANGWANG U8

Markanın ilk aracı olan Yangwang U8 model, 150 bin dolardan başlayan fiyatlarla geçen aralık ayında teslim edilmeye başlandı. Ocak ayı itibarıyla BYD, Çin'de yaklaşık 1.600 model teslim ettiğini söyledi.

BYD'nin Yangwang U8 lüks arazi aracı, 1.200 beygir gücü, tank dönüşleri, lastik patlaması stabilizasyonu ve diğer premium özelliklerle her türlü arazi için tasarlanması ile dikkat çekmişti. U8'in acil durumlarda suda ilerlemeye yardımcı olan bir "şamandıra modu" bile vardı.

YANGWANG U7

Geçen ay BYD, markanın ilk sedanı olan U7'yi de tanıttı. Çin'den sızan bilgilere göre Yangwang U7, dört elektrik motorundan 1.300 hp'nin (960 kW) üzerinde güç üretecek.

BYD'nin FinDreams biriminden 135,5 kWh'lik devasa bir LFP batarya paketi ile güçlendirilen U7, 800 km'ye kadar CLTC menziline sahip. Temel 720 km ve uzun menzilli 800 km versiyonları 140 bin dolar civarında fiyatlarla satışa sunulacak.

YANGWANG U9

BYD şimdi de lüks Yangwang markası altında üçüncü elektrikli aracı olan U9 elektrikli süper otomobili piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BYD, YangWang U9'u 25 Şubat 2024 tarihinde resmi olarak piyasaya sürecek.

Yangwang U9 geçen yıl dörtlü motor sistemi ve BYD'nin DiSus araç gövde kontrol sistemine sahip yeni platformu ile gösterilmişti. BYD etkinlik sırasında U9'un "dans hareketlerini" de sergilemişti.

YANGWANG U9 BOYUTLARI

4,966 mm uzunluğunda, 2,029 mm genişliğinde ve 1,295 mm yüksekliğindeki iki kapılı coupe, Tesla Model S ile hemen hemen aynı boyutta ancak biraz daha kısa ve yere daha yakın.

YANGWANG U9 TANITIMI

BYD'nin elektrikli süper otomobili, 2 saniyenin altında bir sürede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşmak için toplam 1.300 hp (960 kW) güce sahiptir. Ayrıca fiyatının yaklaşık 140 bin dolardan başlaması bekleniyor.

4. çeyrekte Tesla'yı geçerek en çok satan elektrikli araç üreticisi olan BYD, 2024 yılında agresif bir şekilde genişliyor. Sadece yeni lüks EV'leri piyasaya sürmekle kalmıyor, aynı zamanda Sea Lion 07 ve Song L gibi orta boy SUV'leri de piyasaya sürüyor. Bu arada BYD, daha düşük maliyetli Dolphin, Atto 3 ve Seal elektrikli modelleriyle yurtdışında pazar payı kazanıyor.

TÜRKİYE FİYATI

Türkiye'de elektrikli araçlardan Çin'de üretilenlerden alınan yüzde 54 gümrük vergisi ve diğer vergiler de eklendiğinde Çin'de 140 bin dolara satıldığı açıklanan modelin Türkiyede yaklaşık 13 milyon Türk Lirası civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.