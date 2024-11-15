BYD'nin o modelinde dev indirim: Vergi teşviki sonrası yeni fiyat açıklandı! 240 bin TL indirim...

Çinli otomotiv devi BYD Türkiye'ye yatırım yapacağını açıklamasının ardından vergi muafiyeti alacağına dair yasal düzenlemelerin oluşturulması gündemde uzun süredir yer almasının ardından marka sonunda beklenen düzenlemeden yararlanmaya başladı. BYD'nin Seal U DM-i modeline dev indirim geldi.

BYD'nin o modelinde dev indirim: Vergi teşviki sonrası yeni fiyat açıklandı! 240 bin TL indirim...
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Savaşkan İskefli
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:30

Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'ya yapacağı yatırım ile gümrük vergilerinden muaf olmaya hak kazandı. 

Uzun süredir gümrük vergilerinden muaf olması beklenen Çinli otomotiv devi Çin'den ithal edilen araçlardan yüzde 10'a ek ilave yüzde 40 gümrük vergisi verirken BYD ilave vergilerden Türkiye'ye yağacağı yatırım ile muaf oldu.

Markanın Nisan 2024'te fiyatını 2 milyon 90 bin TL olarak açıkladığı hibrit modeli BYD Seal U DM-i'nin fiyatı bu sayede 1 milyon 850 bin TL'ye düştü.

BYD SEAL U DM-I TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Motor tipi: Fişli Hibrit (Plug in Hibrit)
  • Motor gücü (sistem): 218 beygir
  • Ortalama yakıt tüketimi: 0.9 litre/100 km
  • CO2 Emisyonları: 20g/km
  • 0-100 km/sa: 8.9 saniye
  • Batarya kapasitesi: 18.3 kWh
  • Batarya teknolojisi: Lityum demir fosfat
  • Elektrikle gidilen menzil: 80 kilometre
  • Elektrikli motorgücü: 197 beygir

BYD SEAL U DM-I BOYUTLARI

  • Ağırlık: 1940 kilogram
  • Uzunluk: 4775 mm
  • Genişlik: 1890 mm
  • Yükseklik: 1670 mm

Etiketler: #BYD Seal U #otomobil #sıfır araba

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