BYD'nin o modelinde dev indirim: Vergi teşviki sonrası yeni fiyat açıklandı! 240 bin TL indirim...

Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:30

Güncelleme: 15.11.2024 - 15:53

Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'ya yapacağı yatırım ile gümrük vergilerinden muaf olmaya hak kazandı.

Uzun süredir gümrük vergilerinden muaf olması beklenen Çinli otomotiv devi Çin'den ithal edilen araçlardan yüzde 10'a ek ilave yüzde 40 gümrük vergisi verirken BYD ilave vergilerden Türkiye'ye yağacağı yatırım ile muaf oldu.

Markanın Nisan 2024'te fiyatını 2 milyon 90 bin TL olarak açıkladığı hibrit modeli BYD Seal U DM-i'nin fiyatı bu sayede 1 milyon 850 bin TL'ye düştü.

BYD SEAL U DM-I TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor tipi: Fişli Hibrit (Plug in Hibrit)

Motor gücü (sistem): 218 beygir

Ortalama yakıt tüketimi: 0.9 litre/100 km

CO2 Emisyonları: 20g/km

0-100 km/sa: 8.9 saniye

Batarya kapasitesi: 18.3 kWh

Batarya teknolojisi: Lityum demir fosfat

Elektrikle gidilen menzil: 80 kilometre

Elektrikli motorgücü: 197 beygir

BYD SEAL U DM-I BOYUTLARI