Rekabet tırmanıyor: BYD satışlarda Tesla'yı solladı! Elektrikli araç pazarında son durum

Tesla'nın ekim ayı satışları yıllık bazda düşerken aynı dönemde rakibi BYD, satışlarını artırarak yeni bir rekora imza attı. Tesla, Model 3 ve Model Y araçları için sıfır faizli finansman programını kasım ayı sonuna kadar uzattı.

Rekabet tırmanıyor: BYD satışlarda Tesla'yı solladı! Elektrikli araç pazarında son durum
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Reuters
Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:28

Tesla, ekim ayında Çin'de elektrikli araç satışlarında yıllık bazda yüzde 5,3'lük bir düşüş yaşadı. Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) açıkladığı verilere göre, ABD'li otomobil üreticisi bu ay 68.280 adet Çin yapımı elektrikli araç sattı.

YENİ SATIŞ REKORU

Model 3 ve Model Y'nin teslimatları ise bir önceki aya göre yüzde 22,7 azaldı. Bu duruma karşın, Çinli rakip BYD, Dynasty ve Ocean serisi elektrikli ve plug-in hibrit araçlarıyla dikkat çekici bir başarı elde etti. BYD, ekim ayında binek araç satışlarını yıllık yüzde 66,2 artırarak 500.526 adede ulaşarak yeni bir aylık satış rekoru kırdı. BYD’nin toplam satışlarının yüzde 6’sını denizaşırı sevkiyatlar oluşturdu.

TESLA GERİYE DÜŞTÜ

Tesla'nın üçüncü çeyrek kazançları önceki çeyrekteki işten çıkarmalar için yapılan bir defaya mahsus ödemelerle tahminleri aşarken, satış promosyonları bu yıl teslimatlarda ilk kez yıllık artış sağladı. Ekim ayında elektrikli araç sevkiyatlarında BYD’yi geride bıraksa da gelir açısından rakibinin gerisinde kaldığı bildirildi.

Ekim ayı sonunda Tesla, Çin'de bazı Model 3 ve Model Y araçları için temmuz ayında başlattığı sıfır faizli finansman programını kasım ayı sonuna kadar uzattı. Bu adım talebi artırma çabası olarak değerlendiriliyor.


Etiketler: #BYD #tesla #Çin

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