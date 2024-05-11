Chery 2024 Uluslararası İş Konferansı gerçekleştirildi

Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:36

Güncelleme: 11.05.2024 - 12:36

Chery'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Chery Uluslararası İş Konferansı, Çin'in Wuhu kentinde gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chery, sektörde yeni nesil için yaptığı hazırlığı ve ekolojiye verdiği önemi, bir organizasyonla duyurdu. Bu kapsamda Çin’in Wuhu kentinde 'Geleceği Şekillendirmek ve Birlikte Hayalleri Gerçekleştirmek' başlığı altında gerçekleştirilen konferans, yoğun bir katılıma sahne oldu.

Şirket, Wuhu Belediye Yönetimi ve Anhui İl Yönetimi yetkilileri, UNICEF Çin temsilcileri, Doğaya Dayalı Çözümler (NbS) Yönetim Merkezi ve 2 binin üzerinde bayi temsilcisinin katıldığı konferansla, etkinliğin otomotiv endüstrisindeki küresel önemine vurgu yaptı.

Şirket, konferansla marka değeri yaratmak ve başarıları paylaşmak için küresel kullanıcılar ve ortaklarla yan yana yürüme kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Şirketin geleceğe yönelik stratejik vizyonunu ortaya koyan konferans, aynı zamanda markanın yenilikçi yaklaşımı ve iş birlikçi ruhu için de bir vitrin olma görevini üstleniyor. Şirket, otomobil endüstrisindeki inovasyon ve gelişmeyi şeffaf bir yaklaşımla yönlendirirken, karşılıklı fayda sağlayan bir geleceğe ilerlemek üzere küresel ortaklarla işbirliği yapıyor.

Geçen yıl 940 bin adet araç ihraç eden şirket, markasını geliştirmeye, çok markalı portföyünü genişletmeye, bilim ve teknoloji inovasyonuna yatırım yapmaya odaklanıyor. Şirket, yeni enerji ve akıllı bağlantı konusunda AR-GE yapmaya ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye odaklanırken, aynı zamanda sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek.

Bununla birlikte şirket, kendisini 'dünya standartlarında çevre dostu akıllı ulaşım teknolojisi şirketi' olarak konumlandırmak için çalışmalarına hız veriyor.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLKESİNE BAĞLI İLERLİYOR'

20 yılı aşkın bir süredir küreselleşmeye devam eden şirket, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) ilkelerini uygulamalara ve operasyonlara entegre ederek sürdürülebilir kalkınma ilkesine bağlı şekilde ilerliyor.

Şirket, bu yıl UNICEF ve IUCN ile iş birliğini derinleştirmeye devam edecek. Bu kapsamda şirket Meksika, Güney Afrika, Türkiye ve Çin de dahil UNICEF'in dünya genelindeki Küresel Eğitim Tematik Programı'nı destekleyecek ve Güney Afrika'daki yaban hayatını koruma ve İspanya ve diğer yerlerde deniz ekolojisini korumak için çevre koruma programları geliştirecek.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen Chery Automobile Co. LTD Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gao Xinhua, şirketin bölgesel pazarın yerel ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayan 8 AR-GE merkezine sahip olduğunu aktararak gelecek beş yılda uluslararası yelpazesini genişletmek, laboratuvarların AR-GE gücünü güçlendirmek ve küresel otomotiv endüstrisinde lider olarak konumlandırmak üzere 500'ün üzerinde temel teknoloji geliştirme hedefiyle AR-GE'ye yaklaşık 13,8 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Chery International Başkanı Zhang Guibing ise otomotiv sektörünün gelecekteki iş modelinin 'yüzde 70 araç satışı + yüzde 30 otomotiv ekosistem hizmetleri' şeklinde kapsamlı bir modele dönüşeceğini ifade ederek, bu, rekabet modelinin geleneksel fiyat, ürün ve marka rekabetinden, ekosistem odaklı yeni bir savaş alanına dönüşümünü gösterdiğini vurguladı.